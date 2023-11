Der FV Olympia Laupheim will sich in der Fußball-Landesliga weiter nach oben in der Tabelle arbeiten. Nach zwei Siegen in Folge soll nun auch der SV Baindt geschlagen werden. Die Partie beim Aufsteiger wird am Sonntag um 14.30 Uhr angepfiffen.

Neuling ist aktuell Drittletzter

Der Neuling konnte bis dato nur ein Spiel gewinnen und steht aktuell auf dem drittletzten Platz. Zuletzt kassierte die Mannschaft eine 0:5-Klatsche beim Tabellenführer TSG Balingen II. Dort, wo die Olympia vor zwei Wochen dem Spitzenteam die bislang einzige Niederlage beibringen konnte.

„Ich glaube, dass Baindt möglicherweise Probleme auf dem Kunstrasen und mit dem schnellen Spiel der Balinger hatte, aber auf eigenem Platz werden sie ein ganz anderes Gesicht zeigen“, sagt Laupheims Trainer Predrag Milanovic.

Schwachstelle Defensive

Er erwartet einen Gegner, der seine Tugenden in die Waagschale werfen wird, nämlich kämpferisch und läuferisch auf der Höhe zu sein. „Das müssen wir annehmen und gleichzeitig unsere spielerische Dominanz auf den Platz bringen. Dann werden wir das Spiel gewinnen“, ist Milanovic überzeugt.

Die Schwachstelle des Aufsteigers scheint die Defensive zu sein. Das Team von Trainer Jens Rädel kassierte in elf Spielen immerhin 27 Gegentore, zu viel um in der Landesliga zu bleiben.

Stimmungswandel zu spüren

Personell kann Milanovic weiter bis auf die vier Langzeitverletzten, die frühestens in der Wintervorbereitung wieder einsteigen können, aus dem Vollen schöpfen. „Es könnte sein, dass ich auf einer Position was ändere, sonst wird alles beim Alten bleiben“, so der Trainer.

Auch bei ihm ist der Stimmungswandel der vergangenen Wochen zu spüren. Siege und Erfolgserlebnisse helfen eben doch aus einer misslichen Lage, die bei der Olympia etwa nach der Niederlage in Mengen vorgeherrscht hatte.