Mit dem Derby vor eigenem Publikum gegen den SV Mietingen beginnt für den FV Olympia Laupheim am Freitagabend (Spielbeginn: 18 Uhr) eine weitere Saison in der Fußball–Landesliga. Der Verein geht mit einem neuen Trainergespann in die Saison, in der auch wichtige bisherige Stammspieler nicht mehr zur Verfügung stehen.

Ambitioniertes Ziel mit neuem Trainergespann

Drei Jahre waren Stefan Wiest und Stefan Hess verantwortlich für die Mannschaft. Einmal gelang der Sprung in die Relegation, das Team scheiterte aber in der zweiten Runde an den Young Boys aus Reutlingen, die wiederum am FC Wangen scheiterten. So spielt Laupheim eben nach wie vor in der Landesliga, immer mit dem Ziel, oben mitzuspielen.

So auch in dieser kommenden Saison, in der erstmals Predrag Milanovic und Thomas Przibille die Verantwortung tragen. Milanovic hat bisher die A–Junioren der Olympia in der Verbandsstaffel trainiert und davor den FC Wacker Biberach in der Kreisliga A im Aktivenbereich.

Saison des Umbruchs

Eine Saison des Umbruchs erwartet die Olympia. Wieder einmal. Fünf wichtige Spieler haben den Verein verlassen, besser gesagt vier, denn Alexander Aumann ist der Olympia ja erhalten geblieben, aber eben nicht mehr auf dem Platz direkt, sondern als Torwarttrainer.

Aber die Abgänge von Stefan Hess, Andi Maier, Marc Vogel und Christian Wiest müssen die Mannschaft und das neue Trainerteam erst mal verkraften und dann in positive Energie umwandeln.

Verstärkung auch aus Illertissen

In den Testspielen ist dies bisher ganz gut gelungen. Gegen die Verbandsligisten FV Biberach (2:1) und SSV Ehingen–Süd (1:1) wurden sehr achtbare Ergebnisse erzielt. Im Pokal allerdings ist die Olympia früh ausgeschieden, allerdings auch gegen Oberligisten FV Ravensburg gleich in der ersten Runde.

Mit den Hafner–Brüdern aus Illertissen und Rückkehrer Stephan Strähle aus Ulm hat sich die Mannschaft verstärkt. Das Thema Elias Madarac ist inzwischen schon wieder Geschichte. Der Offensivspieler ist zur TSG Ehingen zurückgekehrt.

Reger Austausch

In der Vorbereitung hat die Olympia mit dem gesamten Kader aus erster und zweiter Mannschaft trainiert. „Das hat den Vorteil, dass wir immer mit ausreichend Spielern trainieren konnten und zudem der Zusammenhalt gewachsen ist“, sagt Co–Trainer Przibille, der nach seinem Engagement beim SV Ochsenhausen eine Pause eingelegt hatte und nun in Laupheim wieder ins Trainergeschäft eingestiegen ist.

Przibille hat drei Wochen zusammen mit dem neuen Coach der U23, Georg Depperschmidt, zusammengearbeitet, da Milanovic bis zum 17. August im Urlaub ist. „Wir sind im regen Austausch, haben fast täglich telefoniert und die Arbeit abgestimmt“, sagt Przibille.

Hoffen auf große Kulisse im Derby

So auch über die Partie gegen den Aufsteiger aus Mietingen. „Wir haben sie beim Testspiel gegen Biberach gesehen und wissen, dass es eine starke Mannschaft ist“, sagt Przibille über den SVM. Aber der gesamte Fokus gelte eben der eigenen Mannschaft und dem Ziel, das erste Spiel zu gewinnen.

„Wir wollen vor hoffentlich großer Kulisse gut in die Saison starten und unsere Zuschauer mitnehmen“, betont der Co–Trainer der Olympia. Mit Philipp Fischer, Philip Jelica, Marcello Mignemi werden wegen Urlaubs drei Spieler fehlen. Ansonsten kann die Olympia aus dem Vollen schöpfen.

Insgesamt traut Przibille der Mannschaft schon zu, im ersten Drittel der Landesliga mitzuspielen. Konkret werde ein Platz unter den ersten Sechs der Landesliga anvisiert. Da gehöre die Olympia ja auch hin, so Przibille.

FV Olympia Laupheim: Personelle Veränderungen im Überblick

Zugänge: Christian Hafner (FV Illertissen II), Valentin Hafner (FV Illertissen II), Julian Eiberle (SV Baltringen), Stephan Strähle (SSG Ulm), Franjo Crnov (FC Burlafingen), Luca Straub (SSG Ulm), Leart Blaku (FC Kempten), David Milanovic (SGM Warthausen/Birkenhard), Duhan Zarzavatcioglu (TSG Ehingen), Dalil Qaja, Mustafa Mavis, Kerim Mavis, Adrian Tenea, Luka Puskaric, Dominik Allerdinks, Ali Acinikili, Eronit Sinani (alle eigene A–Jugend).

Abgänge: Stefan Hess (Co–Spieltertrainer SGM Ummendorf/Fischbach), Marc Vogel (SSV Ehingen–Süd), Christian Wiest (SV Ochsenhausen), Andreas Maier (Spielertrainer SG Öpfingen), Alexander Aumann (künftig Torwarttrainer Olympia Laupheim).

Trainer: Predrag Milanovic (neu für Stefan Wiest), Thomas Przibille (Co–Trainer, neu für Stefan Hess), Alexander Aumann (Torwarttrainer, neu für Ralf Weinmann)

Vorjahresplatzierung: 3.

Saisonziel: Platz 1 bis 6 sowie Weiterentwicklung der Mannschaft und Heranführung der jungen Spieler.

Meisterschaftsfavorit: FC Wangen, FC Albstadt.