Olympia strebt fünften Sieg in Folge an

Mit einem Sieg gegen den TSV Heimenkirch will sich der FV Olympia Laupheim in der Fußball-Landesliga in der Spitzengruppe etablieren. Die Partie auf dem Kunstrasenplatz am grasigen Weg wird am Samstag um 14.30 Uhr angepfiffen.

Es wäre der fünfte Sieg in Folge für Laupheim und damit die Serie, die Cheftrainer Predrag Milanovic schon zu Beginn der Saison gefordert hat. Zwölf Punkte aus den vergangenen vier Spielen sprechen eine eindeutige Sprache für die Olympia. Doch einfach wird die Aufgabe gegen die Allgäuer sicher nicht, sicher auch mehr als nur eine Nuance schwieriger als im Derby gegen den SV Ochsenhausen. Heimenkirch ist in der Landesliga angekommen. Das Team von Trainer Simon Schnepf ist nach dem Aufstieg vor der vergangenen Saison derzeit immerhin Sechster in der Tabelle und hat ebenfalls schon eine Serie von sechs ungeschlagenen Spielen in der Vorrunde hinter sich. Zuletzt gewann der TSV mit 5:0 in Baindt und trotzte davor Tabellenführer TSG Balingen II zu Hause ein 2:2-Unentschieden ab. „Das ist eine kampfstarke Mannschaft, die auch kicken kann. Ihr größtes Plus ist sicher die Kompaktheit in der Defensive“, beschreibt Milanovic seine Eindrücke vom Gegner. „Das wird eine Mannschaft sein, die schwer zu bespielen ist.“

Personell kann Milanovic auf denselben Kader zurückgreifen wie gegen Ochsenhausen. Ausfallen wird neben den Langzeitverletzten auch weiterhin Noah Gnandt, der im Spiel in Baindt einen Schlag abbekam, der weitere Einsätze derzeit nicht zulässt. Gegen Ochsenhausen spielte Allrounder Dominik Ludwig auf der Sechserposition und brachte eine gewohnt gute Leistung.

Manko bei Laupheim ist nach wie vor die Chancenverwertung. Das Team erspielt sich weitaus mehr klare Chancen als es dann verwertetet. „Das bleibt weiter eine der Hauptaufgaben, an der wir im Training und im Spiel arbeiten müssen“, so der Trainer. Auf der anderen Seite ist Milanovic sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft, insbesondere auch der der sehr jungen Spieler, die immer besser werden und ins Team integriert sind. „So langsam kommen wir da hin, wo ich mit der Mannschaft hin will“, freut sich Milanovic und meint damit nicht nur die oberen Tabellenränge, sondern vielmehr das spielerische Potenzial seiner Mannschaft.