Der FV Olympia Laupheim ist mit einer überzeugenden Vorstellung in die Restrunde der Fußball-Landesliga gestartet. Die Blau-Weißen landeten auf dem heimischen Kunstrasen einen 5:0 (2:0)-Kantersieg gegen den TSV Straßberg und verbesserten sich dadurch auf Tabellenplatz sechs.

Harte Kritik von TSV-Spielertrainer Bach

„Ein Lob an die Mannschaft. Das war eine gute Leistung“, sagte Thomas Przibille, der in der Winterpause mit Predrag Milanovic die Rollen getauscht hatte, nach seinem ersten Pflichtspiel als Olympia-Chefcoach. „Wir haben sehr gut nach vorn gearbeitet, das ist das, was wir zuletzt auch trainiert haben. Spielerisch und in den Zweikämpfen waren wir insgesamt überlegen. So muss es weitergehen, wir haben weiter etwas gutzumachen aus der Vorrunde.“

Straßbergs Spielertrainer Stefan Bach ging derweil mit seinem Team hart ins Gericht. „Das war eine desolate Vorstellung. Wir waren viel zu harmlos und haben uns quasi abschlachten lassen. Ich bin schockiert wie wir uns präsentiert haben“, bilanzierte er. „Aber das ist ein Spiegelbild der Vorbereitung, da war die Trainingsbeteiligung insgesamt schlecht und entsprechend ist der Fitnessstand. Da muss jetzt von jedem Einzelnen in jeglicher Hinsicht mehr kommen.“

Laupheim macht das Spiel

Die Laupheimer machten von Beginn an das Spiel und zeigten sich auch in den Zweikämpfen präsent. Straßberg war darauf bedacht, defensiv kompakt zu stehen und lauerte auf Umschaltmomente, ohne in Hälfte eins aber etwas Gefährliches zustande zu bringen.

Anders die Olympia. Stefan Steinles 16-Meter-Schuss strich nur um Zentimeter über die Latte des TSV-Tors (18.). Wenig später versenkte Luka Puskaric eine Flanke von Hannes Schacher zum verdienten 1:0 (33.). Und die Olympia blieb am Drücker. Puskaric schickte mit einem Pass in die Tiefe Dominik Ludwig auf die Reise, der scheiterte an TSV-Keeper Kevin Peters, Alexander Schrode staubte ab - 2:0 (37.).

Mignemi schnürt Doppelpack

Laupheim bestimmte auch in Hälfte zwei die Partie. Ein Freistoß von Stephan Strähle gelangte zu Philip Jelica, der per Kopf das 3:0 markierte (48.). Straßberg agierte nun phasenweise etwas offensiver. Michael Riester tauchte plötzlich allein vor dem Laupheimer Tor auf, doch dessen Abschluss hielt Olympia-Keeper Christian Hafner (58.).

Es folgte das 4:0 für Laupheim: Marcello Mignemi traf per 16-Meter-Schuss (65.), TSV-Torhüter Peters sah dabei schlecht aus. Kurz darauf zog Straßbergs Pietro Fiorenza ab, das Leder verfehlte den Olympia-Kasten um anderthalb Meter (68.). In Minute 75 sah TSV-Spielertrainer Bach nach einem Handspiel Gelb-Rot. Laupheim drängte weiter. Zunächst verpasste es Mignemi noch zu erhöhen (87.), er setzte dann aber doch den Schlusspunkt zum 5:0 (88.).

Schwere Aufgabe folgt

Am kommenden Samstag gastiert Laupheim nun beim TSV Riedlingen (Anstoß: 17 Uhr). „Da erwartet uns ein schweres Spiel. Da müssen wir nachlegen mit drei Punkten“, blickte Olympia-Coach Przibille voraus.

Die Statistik zum Spiel:

FV Olympia Laupheim - TSV Straßberg 5:0 (2:0). FVO: C. Hafner - Tenea, Haug, Crnov - Schacher (70. Guggenberger), Doan (28. Schrode), Jelica, Strähle - Steinle (59. Mignemi) - Puskaric (70. Acinikli), Ludwig (67. Antunovic). Tore: 1:0 Luka Puskaric (33.), 2:0 Alexander Schrode (37.), 3:0 Philip Jelica (48.), 4:0, 5:0 Marcello Mignemi (65., 88.). SR: Tobias Keck (Lehr). Z.: 123. Bes. Vork: Gelb-Rot für Stefan Bach (75./TSV, Handspiel).