Der FV Olympia Laupheim gastiert in der Fußball-Landesliga beim TSV Riedlingen (Samstag, 17 Uhr). Beide Clubs gehen mit einem Sieg im Rücken in die Partie. Die Olympia (15 Spiele/27 Punkte) bezwang am vergangenen Wochenende Straßberg (5:0) und kletterte auf Rang sechs, der TSV ist nach dem 2:1-Erfolg gegen Mietingen Zehnter.

Eine andere Hausnummer

„Die Einstellung des gesamten Teams hat mir sehr gut gefallen. Wir haben uns gegen Straßberg viele Torchancen erarbeitet und die meistens dann auch noch verwertet“, sagt Olympia-Chefcoach Thomas Przibille und fügt hinzu: „Riedlingen ist eine ganz andere Hausnummer. Der TSV ist gut drauf und hat gegen Mietingen gewonnen.“ Nach der 0:1-Niederlage in der Vorrunde habe man noch etwas gutzumachen.

„Riedlingen ist eine kampfstarke Mannschaft, die auch defensiv gut steht. Zudem hat der TSV mit Ragg, Schoppenhauer und Altergot starke Offensivwaffen“, zollt Przibille dem kommenden Gegner Respekt. Dennis Altergot belegt Rang zwei in der Torschützenliste mit 13 Treffern. Davor steht Silas Bader (TSG Balingen II), der bislang 18 Mal eingenetzt hat. Zum Vergleich: Die besten Laupheimer Torjäger sind aktuell Marcello Mignemi und Luka Puskaric, die jeweils fünf Treffer markiert haben.

Olympia tritt mit breiter Brust an

Die Olympia hat bis dato insgesamt 23 Tore erzielt, Riedingen 28. Dafür hat Laupheim die deutlich bessere Abwehr (15 Gegentreffer) gegenüber dem TSV (28).

„Wir werden uns nicht nach dem Gegner richten. Wir fahren mit breiter Brust nach Riedlingen, wollen unser Spiel durchbringen und drei Punkte mitnehmen“, sagt der Olympia-Cheftrainer. Fehlen werde Stefan Steinle (privat verhindert).