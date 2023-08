Olympia peilt auswärts drei Punkte an

Der FV Olympia Laupheim muss am zweiten Spieltag der Fußball–Landesliga auswärts beim TSV Straßberg antreten (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr). Beide Clubs sind unterschiedlich in die Saison gestartet. Die Olympia verlor im Derby gegen den Aufsteiger SV Mietingen mit 0:1, der TSV gewann beim Aufsteiger TSV Harthausen/Scher mit 1:0.

Milanovic erwarte kampfstarken Gegner

„Die Enttäuschung ist schon noch da. Wir haben den Kampf nicht angenommen. Mietingen hat es aber auch gut gemacht“, sagt Olympia–Cheftrainer Predrag Milanovic rückblickend. Gegen Straßberg müsse sein Team alles besser machen als gegen Mietingen. „Ich erwarte einen kampfstarken Gegner, da müssen wir von Beginn an dagegenhalten“, so der 48–Jährige. „Straßberg hat mit Pietro Fiorenza auch einen Toptorjäger, den gilt es in den Griff zu bekommen.“

Wichtige Spieler fehlen

Personell sind die Voraussetzungen bei der Olympia für die Partie am Samstag nicht gut. „Stefan Steinle fällt sicher ein paar Wochen aus“, sagt Milanovic. Der 28–Jährige musste gegen Mietingen in der ersten Halbzeit raus wegen einer Sprunggelenkverletzung. „Die genaue Diagnose steht noch aus“, so der Olympia–Coach.

Zudem werden auch Kapitän Julian Haug, Dominik Ludwig und Philipp Fischer (alle privat verhindert) fehlen. „Das sind alle wichtige Spieler. Wir werden daher mit einer sehr jungen Mannschaft in Straßberg antreten“, erläutert Milanovic. Wer stattdessen in der Startelf stehen werde, entscheide sich im Abschlusstraining.

Trotz der Ausfälle formuliert der Olympia–Coach ein klares Ziel: „Wir fahren nach Straßberg, um zu gewinnen. Entsprechend werden wir das Spiel auch taktisch angehen.“ Wieder im Kader stehen werden Philip Jelica und Marcello Mignemi, die beide aus dem Urlaub zurück sind.