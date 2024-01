Der FV Olympia Laupheim muss auf Veränderungen auf der Trainerposition reagieren. Chefcoach Predrag Milanovic hat aus beruflichen Gründen für Anfang Mai das Ende seiner Tätigkeit beim Fußball-Landesligisten angekündigt. Der Verein hat nach Angaben seines Sportlichen Leiters Udo Schrötter bereits Kontakt zu möglichen Nachfolgern aufgenommen. Darüber sei Milanovic informiert.

„Milanovic hat uns kurz vor Weihnachten kurzfristig mitgeteilt, dass es ihm wegen beruflicher Veränderungen nicht möglich sein wird, die Saison als Trainer mit der Olympia zu beenden“, erklärt Udo Schrötter. Dies sei vom Arbeitgeber so gewünscht und nicht zu ändern. Zwischen den Jahren habe man dann die Mannschaft informiert. „Wir bedauern sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit Predrag ab Mai nicht mehr fortsetzen können, da wir sehr zufrieden sind mit dem eingeschlagenen Weg“, betont Schrötter ausdrücklich. Man hätte in Laupheim gern weiter mit dem ehemaligen Juniorencoach zusammengearbeitet.

Mit der Entwicklung zufrieden

Nach der holprigen Startphase in die Saison habe sich die Mannschaft stabilisiert und gefangen und sei auf einem sehr guten Weg, das ausgegebene Saisonziel Top fünf in der Landesliga noch zu erreichen. Es sei absolut eine spielerische Entwicklung des Teams und damit die Handschrift des Trainers zu sehen. „Es war zu erwarten, dass es nach drei Jahren Stefan Wiest und Stefan Hess doch die eine oder anderen Umstellung auch im Spielsystem geben wird, aber inzwischen hat die Mannschaft das sehr gut umgesetzt, auch wenn uns die Heimniederlage gegen Heimenkirch im letzten Heimspiel sehr geärgert hat“, erklärt Udo Schrötter. Da sei wichtiger Boden, den man sich durch die Serie zuvor erarbeitet hatte, wieder verloren gegangen, den man in der Rückrunde wieder aufholen müsse.

Auch der Trainer selbst muss mit der Ereignissen der vergangenen Wochen umgehen. Der Job gehe vor, auch wenn es ihm leid und weh tue. „Ich bin sehr gerne Trainer in Laupheim und hätte das Projekt gerne längerfristig weitergeführt, aber manchmal muss man eben andere Prioritäten setzen“, sagt Predrag Milanovic. Schade sei nur, dass er gut sechs Wochen vor dem Saisonende die Arbeit beenden müsse, aber das sei eben aus beruflichen Gründen notwendig. Dann werde sein bisheriger Co-Trainer Thomas Przibille die Mannschaft bis zum letzten Saisonspiel betreuen, das sei so mit ihm vereinbart. „Was danach passiert, ist nicht mehr mein Ding“, erklärt Milanovic.

Interimslösung für die letzten sechs Saisonpartien

Er habe den Vereinsverantwortlichen auch angeboten, nicht im Wege zu stehen, falls sie schon jetzt mit Beginn der Vorbereitung auf einen neuen Trainer setzen wollen. So fair müsse man schon sein, so Milanovic.

Schrötter bestätigt dieses Angebot, aber Stand jetzt werde man mit Milanovic und Przibille in die Rückrunde starten und erst zur neuen Saison einen anderen Trainer präsentieren, da auch Przibille signalisiert habe, nicht über das Saisonende hinaus in Laupheim bleiben zu wollen. „Das letzte Wort ist da sicher noch nicht gesprochen“, sagen Schrötter und Milanovic übereinstimmend, die Przibille ganz gut kennen.

Laupheim hat Spitzenränge weiter im Blick

Die Vorbereitung beginnt am 29. Januar und endet am 9. März mit dem Heimspiel gegen den TSV Straßberg. „Dann wollen wir nochmals richtig angreifen“, sagt der ehrgeizige Trainer, der schon Spuren hinterlassen will an der Laupheimer Hasenstaße.

Aktuell rangiert die Olympia auf Rang acht der Landesliga-Tabelle, aber immer noch auf Tuchfühlung zumindest auf den Relegationsplatz. Fünf Punkte Rückstand weist Laupheim auf den Tabellenzweiten Heimenkirch auf. Spitzenreiter TSG Balingen II, dem die Olympia die bislang einzige Saisonniederlage beigebracht hat, dürfte außer Reichweite liegen.