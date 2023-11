Der FV Olympia Laupheim hat in der Fußball-Landesliga das Auswärtsspiel beim Aufsteiger SV Baindt mit 1:0 (0:0) gewonnen. Für die Blau-Weißen war es der dritte Sieg in Folge. Dadurch kletterte Laupheim in der Tabelle auf Platz sechs.

„Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, auch mit der Spielweise der Mannschaft, vor allem in der ersten Halbzeit. Die Chancenverwertung war allerdings absolut mangelhaft“, bilanzierte Olympia-Cheftrainer Predrag Milanovic.

Die Laupheimer erwischten einen sehr guten Start. Luka Puskaric scheiterte zweimal allein vorm Tor an SVB-Keeper Luca Wetzel (1., 10.). Auch danach blieb die Olympia am Drücker und vergab weitere gute Chancen, um in Führung zu gehen. Baindt blieb unterdessen in Hälfte eins ohne Torchance.

Auch in Halbzeit zwei legte die Olympia sehr gut los und blieb spielbestimmend. Die Laupheimer ließen in der Anfangsphase allerdings zwei hundertprozentige Chancen liegen. Dann begann es in Strömen zu regnen. „Das Spiel mutierte zur Schlammschlacht“, so Milanovic. Nach einer Ecke von Dominik Ludwig parierte SVB-Keeper Wetzel den Kopfball von Julian Haug ‐ den Abpraller verwertete Hannes Schacher aus zehn Metern zum 0:1 (63.). Danach warf Baindt alles nach vorn, brachte aber nichts Zwingendes zustande. Laupheim ließ noch weitere gute Konterchancen aus.

Am kommenden Samstag (Anpfiff: 14.30 Uhr) empfängt Olympia Laupheim nun auf dem Kunstrasenplatz am grasigen Weg im Derby den SV Ochsenhausen. „Auch da wollen wir den nächsten Sieg folgen lassen und unsere Serie ausbauen“, so Milanovic.