Mit dem Ziel, mindestens noch Platz fünf in der Fußball-Landesliga zu erreichen, beginnt für den FV Olympia Laupheim am Samstag um 15 Uhr die Rückrunde. Zu Gast am Grasigen Weg ist dann der TSV Straßberg, der aktuell diesen Rang in der Tabelle einnimmt und das Nachholspiel am vergangenen Sonntag zu Hause gegen den SV Ochsenhausen mit einem 0:0 beendete.

Optimismus bei Przibille

In der Winterpause hat das Trainerduo Predrag Milanovic und Thomas Przibille die Seiten getauscht. Aus beruflichen Gründen rückte der bisherige Cheftrainer Milanovic ins zweiten Glied und Przibille übernahm mehr Verantwortung. „Ansonsten hat sich nichts geändert“, betont Przibille. Die taktische Ausrichtung und die Spielweise würden gleich bleiben.

„Was besser werden muss, ist allerdings die Chancenverwertung“, nennt der neue Chefcoach eines seiner Hauptziele in den vergangenen sechs Wochen der Vorbereitung. Dazu habe man vermehrt Torschuss- und Abschlussübungen gemacht, die das Verhalten vor dem generischen Tor verbessern sollen. „Ich bin optimistisch, dass wir das hinbekommen.“ Zumal der Fitnesszustand seiner Mannen sehr gut sei.

Olympia hat noch etwas gutzumachen

Deshalb sei er auch froh, dass mit Straßberg und Riedlingen auch gleich zwei prominente Gegner auf die Olympia warten, gegen die man beide Spiele in der Vorrunde verloren hat. „Wir haben gegen diese Gegner etwas gutzumachen, aber auch in der gesamten Hinrunde sind wir unter unseren Möglichkeiten geblieben“, sagt Przibille, der einst auch auf Torejagd für die Blau-Weißen gegangen ist. Insgesamt sei er mit dem Ablauf und der Beteiligung in der Vorbereitung zufrieden. Natürlich habe es immer wieder mal kleine Blessuren gegeben oder der eine oder andere Spieler sei krank gewesen.

Mit diesem Problem muss sich das Laupheimer Trainerteam auch in diesen Tagen herumschlagen. Unter anderem hätten sich Alex Schrode und Keeper Julian Eiberle krankgemeldet. Dazu seien Hugo Höfner und Noah Gnandt angeschlagen. Nick Seeman fällt nach OP noch länger aus. Ob Zugang Ivan Josipovic eine Alternative sein kann, ist noch offen.

Umschaltspiel ist großes Plus von Straßberg

„Wir müssen schon ein wenig improvisieren, werden aber dennoch eine schlagkräftig Mannschaft auf den Platz bringen, die gegen Straßberg drei Punkte holen wird“, ist Przibille überzeugt von der Stärke seiner Mannschaft, auch wenn er weiß, wie der Gegner aus dem Bezirk Zollern tickt. „Umschaltspiel ist das große Plus der Straßberger. Da sind sie brandgefährlich, wenn man Fehler im Aufbauspiel macht.“

Vor allem Routinier und Torjäger Pietro Fiorenza nutze dies gern aus. Diese Fehler gelte es zu vermeiden, vor dem Tor müsse man kaltschnäuziger sein, dann werde man das Spiel gewinnen und könne dann durchaus in der Tabelle wieder ein wenig nach oben schielen. „Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, können wir durchaus noch um den Relegationsplatz mitspielen. Aber dann muss alles passen“, so Thomas Przibille.