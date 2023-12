Mit 24 Punkten auf Platz acht bei allerdings einem Spiel weniger ist der FV Olympia Laupheim in der Vorrunde der Fußball-Landesliga leicht unter den eigenen Erwartungen geblieben. Dies soll in der Rückrunde, die für die Laupheimer am 9. März mit einem Heimspiel gegen den TSV Straßberg beginnt, besser werden.

Überzeugt von der Qualität

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unsere Ziele noch erreichen können“, ist Olympia-Cheftrainer Predrag Milanovic überzeugt von der Qualität seiner Mannschaft. Das Team habe sich nach dem katastrophalen Start mit drei Niederlagen in Folge deutlich gesteigert und spätestens mit dem Sieg im Stadtderby beim SV Sulmetingen die Wende zum Positiven geschafft.

Die Heimniederlage gegen den TSV Heimenkirch hat die Mannschaft wieder etwas zurückgeworfen auf dem Weg nach ganz oben. Nach wie vor will die Olympia am Ende auf Platz eins bis fünf landen. „Das Saisonziel wird nicht korrigiert, obwohl wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen“, erklärt Milanovic, der mit einem unveränderten Kader in die Vorbereitung gehen wird.

Ein Verletzter kehrt zurück

Von den verletzten Spielern wird auf jeden Fall Stefan Steinle zurückkehren, bei Valentin Hafner und Nick Seemann muss ein dickes Fragezeichen gesetzt werden, Trainersohn David Milanovic wird nach seinem Kreuzbandriss in dieser Saison vermutlich gar nicht mehr zum Einsatz kommen.

Die Vorbereitung startet am 29. Januar, vorher wird die Olympia allerdings auch bei der Hallenkreismeisterschaft mitspielen. „Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wollen wir mit der besten Mannschaft antreten und sehr weit kommen“, sagt Milanovic, der als Spieler mit dem FC Wacker Biberach sehr gute Zeiten in der Halle erlebt hat. „Mir hat das Kicken in der Halle immer sehr viel Spaß gemacht.“ Diesen Spaß will er seinen Spielern auch im neuen Jahr weiter vermitteln.

Achse wächst sehr gut zusammen

Das Team sei jetzt schon um die Achse Haug, Ludwig und Schrode sehr gut zusammengewachsen und auch die neuen, jungen Spieler haben sich sehr gut integriert. Fabian Guggenberger und Franjo Crnov bilden mit Julian Haug die Dreierkette, die schon sehr gut funktioniert habe.

Wichtigstes Augenmerk müsse gleich mit dem Rückrundenstart auf die Stabilität gelegt werden und in zweiter Linie auf eine bessere Chancenverwertung als im Herbst. Daran werde in den Wochen der Vorbereitung verstärkt gearbeitet.

Ein besonderer Sieg

Rückblickend sagt Milanovic, dass die drei Niederlagen zu Beginn das Negativerlebnis der Vorrunde gewesen seien, auch weil die Mannschaft offensichtlich Schwierigkeiten hatte, die Spielidee des Trainer sofort umzusetzen. Gleichzeitig sei aber positiv gewesen, dass sich die Mannschaft am eigenen Schopf da wieder herausgezogen habe und selbst kleinere Serien hingelegt habe.

Besonders herauszuheben sei auch der 1:0-Sieg beim Tabellenführer und Herbstmeister TSG Balingen II, dem die Olympia damit die bislang einzige Niederlage beibringen konnte. „Dieser Auftritt war richtig gut, wir waren die bessere Mannschaft und hätten eigentlich höher gewinnen müssen“, erinnert sich Milanovic sehr gern an dieses Spiel.