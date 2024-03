Der FV Olympia Laupheim hat in der Fußball-Landesliga im Stadtderby gegen den SV Sulmetingen einen klaren 3:0 (2:0)-Heimsieg eingefahren. Dadurch kletterten die Blau-Weißen in der Tabelle auf Rang drei. Sulmetingen konnte derweil seine Lage im Abstiegskampf nicht verbessern.

Unterschiedliche Gemütslagen

Nach dem Schlusspfiff ließen die Laupheimer ihrer Freude freien Lauf. Sie versammelten sich zu einem Kreis und sangen „Derbysieger, Derbysieger.“ Groß war die Enttäuschung bei den Sulmetingern, was sich in den Gesichtern deutlich widerspiegelte. „Wir hatten spielerisch keine Chance, weil Laupheim überlegen war. In Halbzeit zwei hatten wir uns viel vorgenommen. Wäre uns da das 1:2 gelungen, dann wäre noch was drin gewesen“, sagte SVS-Spielertrainer Jan Deiss. „Insgesamt war es ein verdienter Sieg für Laupheim.“

Der Ansicht war auch Olympia-Cheftrainer Thomas Przibille. „Wir waren in allen Belangen besser und haben auch die langen Bälle von Sulmetingen gut verteidigt“, bilanzierte der 46-Jährige. „Ich bin absolut zufrieden mit der Mannschaft. So muss es weitergehen.“

Blitzstart für Laupheim

Die Olympia erwischte in der von Beginn an kampfbetonten Partie einen Blitzstart. Nach einer Ecke von Stephan Strähle köpfte Dominik Ludwig am kurzen Pfosten zum 1:0 ein (5.), Strähles 16-Meter-Schuss ging am Kasten vorbei (15.).

Sulmetingen versuchte nach dem Rückstand zum 1:1 zu kommen, doch den Offensivaktionen fehlte entweder die Genauigkeit oder die Durchschlagskraft. Torchancen der Gäste gab es in Hälfte eins nicht zu verzeichnen, Abschlüsse von Deiss (17.) oder Julian Guther (42.) verfehlten den Laupheimer Kasten deutlich.

Schiri belässt es bei Ermahnung

Dazwischen hatte es eine Szene gegeben, die auch nach der Partie noch für Gesprächsstoff sorgte. Der bereits mit Gelb verwarnte Philip Jelica foulte in Minute 20 Sulmetingens Manuel Pohl auf Höhe der Mittellinie, Schiri Steve Henriß pfiff und beließ es bei einer Ermahnung für den Laupheimer.

„Da hätte er Gelb-Rot kriegen müssen, dann wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen“, ärgerte sich SVS-Spielertrainer Deiss. „Da hätte der Schiri auch Gelb-Rot zeigen können, aber er hat es nicht“, sagte Olympia-Coach Przibille.

Ludwig trifft zum 2:0

So spielte die Olympia zu Elft weiter, stand defensiv kompakt, kontrollierte das Geschehen und war auf das 2:0 aus. Das verpassten Alexander Schrode (30.) und Hannes Schacher (32.), doch in der Nachspielzeit war es dann soweit.

Julian Haug spielte einen langen Pass in den Lauf von Luka Puskaric, der im Strafraum von Fabio Dehler gestoppt wurde - Elfmeter. Den verwandelte Ludwig sicher (45. +2).

Sulmetingen nicht geschockt

Davon zeigten sich die Sulmetinger aber nicht geschockt und gingen nach dem Seitenwechsel weiter engagiert zur Sache. Nach einer Ecke von Heiko Gumper kam Paulo Griebel an den Ball und verfehlte das Olympia-Gehäuse nur um Zentimeter (57.). Auch Laupheim blieb im Vorwärtsgang - mit Erfolg: Strähle markierte aus 16 Metern das 3:0 (60.).

Den erneuten Rückschlag steckte Sulmetingen weg und blieb dran. Frank Brehm prüfte aus zwölf Metern Olympia-Keeper Christian Hafner (74.). Der konnte zehn Minuten später einen 32-Meter-Freistoßknaller von Gumper nicht festhalten, parierte aber den Abstauber von Timo Herre. Kurz vor dem Ende hielt SVS-Keeper Marco Pohl noch gegen Marcello Mignemi (90. +1) und der 3:0-Derbysieg der Olympia war besiegelt.

So geht es weiter

„Jetzt gilt es das Spiel abzuhaken und sich gut auf das nächste Wochenende vorzubereiten. Da wollen wir in Mengen wieder angreifen“, blickte SVS-Spielertrainer Deiss voraus. Beim FCM gastiert Sulmetingen am kommenden Samstag (Anstoß: 15 Uhr).

Laupheim muss dann beim FC Wangen ran (Anstoß: 14 Uhr). „Da fahren wir hin und wollen drei Punkte holen. Entsprechend werden wir uns vorbereiten“, so Olympia-Coach Przibille.

Die Statistik zum Spiel:

FV Olympia Laupheim - SV Sulmetingen 3:0 (2:0). FVO: C. Hafner - Crnov, Haug, Engel - Strähle (79. Tenea), Doan, Jelica (25. Steinle), Schacher (69. Seemann) - Schrode - Ludwig (83. Acinikli), Puskaric (59. Mignemi).

SVS: Marco Pohl - Y. Werz (62. Miller), Gumper, Griebel, Dehler (46. Hagel) - Brehm, Deiss (69. Herre), Guther (69. Gashi), Gapp - Ehe (46. Maurer), Manuel Pohl.

Tore: 1:0, 2:0 Dominik Ludwig (5., 45. +2/FE), 3:0 Stephan Strähle (60.). SR: Steve Henriß (Geißlingen). Z.: 300.