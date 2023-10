Der FV Olympia Laupheim hat sich in der Tabelle der Fußball-Landesliga auf Platz acht verbessert. Die Blau-Weißen gewannen beim Aufsteiger SV Hohentengen mit 5:0 (4:0). Dominik Ludwig traf zweimal, die drei weiteren Treffer erzielten Julian Haug, Lukas Engel und Marcello Mignemi.

Milanovic lobt seine Mannschaft

Der FV Olympia kommt so langsam auf Touren. Nach dem Stotterstart in die Saison steigert sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel und gewann in Hohentengen auch in der Höhe hochverdient. „Ich bin heute sehr zufrieden, weil wir uns vor allem in spielerischer Hinsicht nochmals verbessert haben“, lobte Laupheims Trainer Predrag Milanovic seine Mannschaft.

Hohentengens Coach Fabian Beckert sprach sogar von Hochgeschwindigkeitsfußball der Olympia, dem sein Team nichts entgegenzusetzen hatte. Deshalb ginge der Sieg der Gäste absolut in Ordnung.

Ludwig eröffnet Torreigen

Den Torreigen eröffnete Dominik Ludwig, den Milanovic diesmal ins vordere Mittelfeld beorderte, mit einem für ihn seltenen Kopfballtor. Bereits nach vier Minuten nickte der Routinier eine Flanke von Lukas Engel ein. Kapitän Julian Haug erhöhte in Minute zwölf nach einer Ecke ebenfalls per Kopf auf 0:2.

Danach hatten Mignemi und Philip Jelica noch die hundertprozentige Chance, einen weiteren Treffer für Laupheim zu erzielen, was aber nicht klappte. Der SV Hohentengen hatte in dieser Phase seine einzige echte Torchance des ganzen Spiels, doch Lukas Stützle scheiterte an Gästetorwart Julian Eiberle, der den Vorzug vor Christian Hafner im Laupheimer Kasten erhalten hatte.

Sehenswerte Treffer

Noch vor der Pause machte Laupheim alles klar mit den Treffern drei und vier. Engel und Mignemi trafen mit sehenswerten Schüssen von der Strafraumkante. „Wir haben die ersten Halbzeit absolut dominiert und nach der Pause etwas den Gang herausgenommen“, sagte ein entspannter Predrag Milanovic.

Laupheim spielte in Durchgang zwei sein Pensum herunter, ließ weiterhin Ball und Gegner laufen und kam erneut durch Dominik Ludwig nach Vorarbeit von Lukas Engel noch zum fünften Treffer. Engel spielte sich bis zur Grundlinie durch und Ludwig brauchte nach Rückpass nur den Fuß hinhalten.

Überzeugender Auftritt

Ein überzeugenden Auftritt der Olympia bei einem bislang überzeugenden Aufsteiger, der in diesem Spiel aber überfordert war. „Wir nähern uns unserem Leistungsvermögen“, war Milanovic angetan vom Spiel seiner Mannschaft. Sein Team hatte seine Forderung nach Tempofußball und wenigen Kontakten auf dem sehr gut bespielbaren Platz in Hohentengen wunschgemäß umgesetzt.

Die Statistik zum Spiel:

SV Hohentengen ‐ FV Olympia Laupheim 0:5 (0:4).FVO: Eiberle ‐ Guggenberger (60. Schacher), Haug (74. Doan), Crnov ‐ Jelica, Gnandt (51. Acinikli), Strähle, Schrode, Ludwig ‐ Engel, Mignemi (60. Puskaric). Tore: 0:1, 0:5 Ludwig (4., 50.), 0:2 Haug (12.), 0:3 Engel (37.), 0:4 Mignemi (42.). SR: Steck (Ulm). Z.: 222.