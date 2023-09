Es lief die 85. Minute einer sehr einseitigen Begegnung: Verteidiger Fabian Guggenmoser schlug einen langen Ball nach vorn, Alexandro Casullo nutzte ein Missverständnis der Verteidiger Stephan Steinhauser und Luka Simunovic und stellte mit seinem Treffer zum 2:1 den Spielverlauf komplett auf den Kopf. So durften die Spieler des FV Olympia Laupheim am Ende über einen schmeichelhaften 2:1-Sieg gegen den VfB Friedrichshafen jubeln.

VfB-Trainer Giovanni Rizzo konnte nicht fassen, dass sein Team am Ende mit leeren Händen da stand: „Mit einem einzigen Torschuss gewinnen sie das Spiel. Wir waren über 90 Minuten klar die bessere Mannschaft. Ich verstehe das nicht.“

Olympia-Trainer Predrag Milanovic dürfte sich gut in seinen Trainerkollegen hineinversetzen können, erst vor Wochenfrist war es ihm in Mengen sehr ähnlich ergangen. „Heute schießen wir zweimal aufs Tor und schießen zwei Tore. Glück des Tüchtigen, sag ich mal“, sagte Milanovic schmunzelnd.

Dass es eine derart zähe Angelegenheit für die Olympia werden würde, hatte sich in den Anfangsminuten nicht angedeutet. Die Laupheimer wirkten hellwach, kamen mit der ersten Aktion gleich zu einem Eckball und im Anschluss zu einem Freistoß. Dominik Ludwig brachte den Ball in den Strafraum, wo Nicolai Weissenbacher das Spielgerät an den Arm sprang. Schiedsrichter Jochen Frey zögerte zunächst und entschied dann nach Abstimmung mit seinem Assistenten auf Strafstoß. „Ich weiß nicht, wo wir die Hände hin tun sollen. Er hat sie ja nicht hochgestreckt, sondern am Körper“, haderte Rizzo mit der Entscheidung. Ludwig war’s egal. Er versenkte den Ball sicher zum 1:0 (2.).

Friedrichshafen schüttelte sich kurz und übernahm dann die Spielkontrolle. Und auch die Häfler nutzten gleich ihre erste Gelegenheit. Nach einem Einwurf waren die Laupheimer nicht aufmerksam genug, ließen Eugen Strom ungestört flanken und im Zentrum Marcel Scheuböck freistehend abschließen ‐ 1:1 (8.).

Fortan spielten nur noch die Gäste, die das Spiel sehr breit machten und die Laupheimer Dreierkette mit ihren Flügelspielern Sebir Elezi und Mulai Fati immer wieder in Verlegenheit brachten. Doch meist war für den VfB an der Strafraumgrenze Endstation. Flog mal eine Flanke in den 16er, bereinigte meist Olympia-Kapitän Julian Haug die Situation. In der Schlussviertelstunde kamen die Gäste doch zu drei guten Gelegenheiten, die Philipp Scheuring, Marian Pfluger und Eugen Strom aber ungenutzt ließen. „Zur Halbzeit müssen wir schon zwei oder drei zu eins führen“, ärgerte sich VfB-Trainer Rizzo.

Der sah auch im zweiten Durchgang Vorteile bei seiner Mannschaft, die aber nicht mehr so entschlossen nach vorn spielte und die sich bietenden Räume ein ums andere Mal ungenutzt ließ. So blieb die Olympia im Spiel und kam zum Lucky Punch. Nachdem sein Team in den vergangenen Partien oft unter Wert geschlagen worden war, sah Milanovic dieses Mal über die beträchtliche Fehlerquote gnädig hinweg: „Spielerisch war es nicht unbedingt schön, aber das ist uns heute wirklich egal. Die drei Punkte zählen.“

FV Olympia Laupheim ‐ VfB Friedrichshafen 2:1 (1:1).

FVO: Eiberle ‐ Crnov, Haug, Guggenmoser ‐ Gnandt (90.+4 Tenea), Jelica, Engel (90.+6 Micic), Höfner ‐ Acinikli (40. Schacher), Höfner (69. Casullo), Mignemi (57. Strähle).

VfB: Holzbaur ‐ Weissenbacher, Steinhauser (89. Simunovic), Scheuring ‐ Strom, Pfluger (90. Cifonelli), Scheuböck, Emirhan ‐ Elezi, Emirhan (70. Booch), Berlet (70. Hohmann).

Tore: 1:0 Dominik Ludwig (2./HE), 1:1 Marcel Scheuböck (8.), 2:1 Alexandro Casullo (85.). SR: Jochen Frey (Aichwald). Z.: 80.