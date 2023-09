Der FV Olympia Laupheim hat in der Fußball–Landesliga zu Hause mit 0:1 (0:1) gegen den TSV Riedlingen verloren. Der TSV landete damit den ersten Sieg. Die Olympia bleibt derweil weiter punkt– und torlos am Tabellenende.

Enttäuschung im Olympia–Lager

„Ich tue mir schwer etwas zu sagen. Wir bringen einfach nicht auf den Platz, was wir auf den Platz bringen sollten, um zu gewinnen“, zeigte sich Olympia–Chefcoach Predrag Milanovic sehr enttäuscht nach dem Schlusspfiff.

Ausführlicher äußerte sich Co–Trainer Thomas Przibille. „Wir haben gut trainiert. Das haben wir aber einfach nicht auf den Platz gebracht. Biss und Wille haben gefehlt“, sagte der 45–Jährige. „Drei Spieltage sind vorbei und wir haben null Punkte und null Tore. Das ist absolut nicht unser Anspruch.“ Das sei einfach bitter. „Man hat aber auch gesehen, dass die Jungs verunsichert sind, warum auch immer. Das gilt es aus den Köpfen zu bekommen“, so Przibille.

TSV–Interimscoach verteilt dickes Lob

Groß war die Freude über den Sieg beim TSV Riedlingen im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Coach Markus Keller. „Ein dickes Lob an die Mannschaft. Sie hat es sehr gut gemacht. Das Abwehrverhalten war top, die Mannschaft hat geschlossen gut gegen den Ball gearbeitet“, sagte Raphael Sontheimer, der bis auf Weiteres mit Co–Spielertrainer Fabian Ragg das Team coacht. „Die Spieler haben auch von Beginn an die Zweikämpfe angenommen und Laupheim es so schwer gemacht. Und vorn waren wir effektiv genug. So kann es weitergehen. Mit so einer Leistung müssen wir uns vor niemandem verstecken.“

Sehr kurz fiel die Antwort auf die Frage aus, welchen Einfluss der Rückzug von Keller auf das Spiel und die Mannschaft gehabt hat. „Da gebe ich keine Auskunft“, so Sontheimer.

Siefert netzt zum 0:1 ein

In den ersten 21 Minute gab es keine Höhepunkte im Olympia–Stadion zu sehen. Beide Abwehrreihen standen kompakt und die Offensivreihen fanden kein Mittel dagegen, auch weil den Aktionen nach vorn die Geschwindigkeit fehlte. Dann zog Laupheims Hannes Schacher aus 18 Metern ab, TSV–Keeper Stefan Hermanutz nahm den Ball problemlos auf.

Es folgte eine schöne Kombination der Riedlinger, Jonas Siefert (38.) netzte aus 15 Metern zum 0:1 ein. Einen 16–Meter–Freistoß von Dominik Ludwig lenkte TSV–Keeper Hermanutz an die Latte und entschärfte auch den Nachschuss von Alexander Schrode mit einer Glanzparade (39.).

Crnov–Kopfball streift die Latte

Nach dem Seitenwechsel hatte die Olympia ihre beste Phase. Die Laupheimer gingen vom Anpfiff weg offensiv zu Werke und legten auch mehr Tempo an den Tag. Einen Schuss von Ludwig parierte TSV–Keeper Hermanutz sehr gut (51.). Ansonsten fehlte Laupheims Offensivaktionen jedoch die Durchschlagskraft und ab der 75. Minute ließ auch das Tempo nach vorn wieder etwas nach.

Die Riedlinger standen in Hälfte zwei defensiv weiter kompakt und lauerten auf Umschaltaktionen. So kam es auch zur gefährlichsten TSV–Szene in Hälfte zwei. Nach einer Flanke von Dennis Altergot war Olympia–Keeper Christian Hafner in der Mitte jedoch einen Schritt schneller als Moriz Stöhr und klärte die Situation (76.).

Kurz darauf war TSV–Keeper Hermanutz bei einem scharfen 16–Meter–Schuss von Lukas Engel auf dem Posten (82.). Zehn Minuten später streifte der Kopfball von Franjo Crnov nach einem Schrode–Freistoß die Latte — die Niederlage der Olympia war besiegelt.

Stadtderby als Charaktertest

Der TSV Riedlingen empfängt nun am kommenden Samstag (Anpfiff: 17 Uhr) den FC Wangen.

Die Olympia gastiert am Freitag (Anstoß: 18 Uhr) im Stadtderby beim SV Sulmetingen. „Das kommt wie gerufen. Das ist ein echter Charaktertest und die Mannschaft hat definitiv Charakter“, blickte Laupheims Co–Trainer Przibille voraus. „Da müssen wir Kampfgeist und einen ganz anderen Willen zeigen. Sonst gehen wir auch in Sulmetingen mit null Punkten aus dem Spiel raus.“

Die Partie im Stenogramm:

FV Olympia Laupheim — TSV Riedlingen 0:1 (0:1). FVO: C. Hafner — Fischer, Haug, D. Milanovic (71. Strähle) — Schacher (46. Engel), Ludwig, Acinikli (55. Gnandt), Seemann (63. Höfner) — Schrode, V. Hafner, Mignemi (46. Crnov). TSV: Hermanutz — Münz, Widmer, Fauler, F. Schmid (55. Mehidi) — Stöhr, Striegel, Ragg (79. Retunsky) — Schoppenhauer, D. Altergot (90. Klimask), Siefert. Tor: 0:1 Jonas Siefert (38.). SR: Dominik Hillmann (TSV Pfuhl). Z.: 133.