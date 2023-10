Laupheim

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Laupheim / Lesedauer: 1 min

Die Polizei stoppte am Mittwoch in Laupheim einen Rollerfahrer. Um 11 Uhr sah eine Polizeistreife einen 52-Jährigen auf einem E-Scooter in der Ulmer Straße fahren.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 10:31 Von: sz