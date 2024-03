Ohne Versicherungsschutz und mit Mängeln

Ohne Versicherungsschutz und mit einem Gefährt in einem verkehrsunsicheren Zustand ist ein E-Scooter-Fahrer am Dienstag in Laupheim aufgefallen. Die Polizei beendete die gefährliche Fahrt, heißt es im Polizeibericht. Gegen 10 Uhr hatte eine Polizeistreife einen 26-Jährigen auf einem E-Scooter in der Biberacher Straße fahren sehen. Der Mann war in Richtung Weihertalstraße unterwegs und wurde von der Streife gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der E-Scooter kein gültiges Kennzeichen hatte. Am Roller war noch das schwarze Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht. Eine Versicherung für das Elektrokleinstfahrzeug bestand deshalb nicht. Auch nahmen die Polizisten das Gefährt genauer unter die Lupe. Dabei kamen mehrere gravierende Mängel ans Licht. So war das Profil am Vorderreifen ganz abgefahren, die vordere Bremse und auch das Licht waren ohne Funktion. Seinen Roller musste der Mann nach Hause schieben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz.