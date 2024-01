Offener Chor singt Gospel in der Sparkasse

„Come, Let Us Sing“, sang Jürgen Schell und betrat die Bühne in der Kundenhalle der Kreissparkasse Laupheim, um das Konzert des offenen Chores des Sängerbundes Laupheim zu eröffnen. Weitere Sänger stimmten in den Gospel ein und gingen nach und nach auf die Bühne, bis sich der komplette Chor dort eingefunden hatte und schwungvoll in den Abend startete. Unter der Leitung von Christine Schmidt gaben die rund 45 Sängerinnen und Sänger ihr Bestes, um die rund 170 Besucherinnen und Besucher zu unterhalten.

Auswahl aus Popsongs und Gospel

Der Chor bot am Mittwochabend eine Mischung aus Gospels und Popsongs dar. Mit „That’s What Friends Are For“ von Dionne Warwick, „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen oder den Gospels „All Day, All Night“ oder „A Million Dreams“ begeisterten sie das Publikum.

Begleitet wurden sie dabei von Alexandra Rief am Cajón und Mirjam Männer am E-Piano. Zwischen den Stücken trug Georg Beetz, ebenfalls Sänger des Chors, Gedichte von Eugen Roth, Hermann Rehm oder Hugo Breitschmidt zu den Themen Banken, Gesundheitsversorgung oder auch aktuell der Agrarpolitik vor und sorgte für Lacher im Publikum.

Kleine Panne tut Stimmung keinen Abbruch

Eine kleine Panne brachte das Publikum ebenfalls zum Lachen: Einmal verpatzte der Chor den Einsatz und sang zu früh los. Der guten Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch. Nach einem kurzen Sammeln passte der Einsatz und der Chor trug den Gospel ohne weiteren Zwischenfall vor.

Als die letzten Töne von „Gute Nacht, Freunde“ von Reinhard Mey verklungen waren, bedankte sich das Publikum mit einem langanhaltenden Applaus bei den Sängerinnen und Sängern. Nach der Zugabe mit dem Gospel „Irish Blessing“ endete das Konzert.

Zuhörer freuen sich über schönen Abend

„Es hat eine lange Tradition, dass bei uns in der Kundenhalle Konzerte stattfinden“, sagte Walter Hefner, Direktor der Laupheimer Geschäftsstelle. Er sei froh, dass alle einen Platz gefunden haben, da zuerst unklar war, ob sie alle angemeldeten Zuhörer unterbringen können. Auch über den Gesang des Chores war er begeistert. „Es ist einfach schön zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Motivation die Sänger hier die Lieder vorgetragen haben.“

Auch weitere Zuhörer waren erfreut über das Konzert. Heike Dettorre fand die Song-Auswahl des Chores ansprechend. „Es war eine bunte Mischung mit vielen bekannten Liedern“, war ihr Fazit.

Ebenfalls angetan vom Konzert war Susanne Fischer. „Man hat gemerkt, dass die Sänger mit Herzblut bei der Sache waren.“ Verena Bochtler empfand das Konzert als kurzweilige Abendunterhaltung. Ihr Mann Hermann ergänzte: „Die Abwechslung zwischen Gedichten und Liedern fand ich gelungen.“