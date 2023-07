Eltern des städtischen Kindergartens Gregorianum haben einen offenen Brief an Gemeinderat, Stadtverwaltung und Presse geschickt, in dem sie ihrem Ärger über gekürzte Betreuungszeiten bei gleichzeitigem Anstieg des Kostenbeitrags Luft machen. Sie fordern von der Stadt eine Reihe von Maßnahmen, um die angespannte Situation an ihrem Kindergarten zu entspannen. Die „Schwäbische Zeitung“ hat mit Verfasserinnen des Briefs und der Stadtverwaltung über die Forderungen gesprochen.

Landauf, landab fehlt es an Personal in Kitas. Die Folge: Immer mehr Einrichtungen müssen die Betreuungszeiten einschränken. So auch sechs von elf Einrichtungen in Laupheim, wie Sigrid Scheiffele, Leiterin des Amts für Bildung und Betreuung bei der Stadt Laupheim, mitteilt. Im Kindergarten Gregorianum, der eigentlich eine umfängliche wöchentliche Betreuungszeit von 49 Stunden anbietet, sind es derzeit 10 Stunden weniger.

Kostenerhöhung von 12,4 Prozent

Vor kurzem hat der Laupheimer Gemeinderat zudem eine Erhöhung der Elternbeiträge zum 1. September um 8,5 Prozent beschlossen, so wie die meisten umliegenden Gemeinden auch. Der Unterschied: Bereits zum April waren die Beiträge für einen Krippen– oder Kindergartenplatz in Laupheim erhöht worden. Insgesamt müssen Eltern somit eine Erhöhung von 12,4 Prozent im Jahr 2023 schultern. Ein Umstand, der viele Eltern verärgert angesichts der verkürzten Betreuungszeiten, wie Sandra Paulmaier, eine der Unterzeichnerinnen des offenen Briefs, mitteilt.

„Wir haben uns ja erst noch zurückgehalten“, sagt sie mit Blick auf die im April verkündete Kürzung der Betreuungszeit in einem Teil der städtischen Kindergärten. Doch nun sei ein Punkt erreicht, an dem sie und andere Eltern nicht mehr ruhig bleiben könnten. Ihre größte Sorge ist, dass die vorhandenen Erzieherinnen und Erzieher die Kita verlassen könnten. „Wir sind sehr zufrieden mit dem vorhandenen Personal und wollen dieses nicht auch noch verlieren“, betont Paulmaier.

Eltern fordern Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel

In einem von ihr und vier weiteren Müttern im Namen der gesamten Elternschaft unterzeichneten Brief werden Maßnahmen von der Stadt gefordert, darunter eine einrichtungsübergreifende Notbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern, ein temporärer Aufnahmestopp neuer Kinder im Kindergarten Gregorianum, mehr Initiative bei der Besetzung vakanter Stellen, eine frühzeitige und transparente Kommunikation mit den Eltern sowie eine Kooperation mit Tagesmüttern und Sportvereinen, um Randzeiten zu füllen.

Gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ brachten die Eltern zudem die Idee ins Spiel, Bürotätigkeiten wie Anrufe entgegennehmen und Essensbestellungen erstellen an einen Minijobber oder eine Minijobberin abzugeben. Sigrid Scheiffele hat im SZ–Gespräch zu den einzelnen Punkten Stellung bezogen:

Das sagt die Stadt zur Notbetreuung

Zur Notbetreuung sagt Scheiffele, dass sie den Wunsch der Eltern gut nachvollziehen könne, die Umsetzung aber schwierig sei. Eine einrichtungsübergreifende Notbetreuung, wie es sie zu Zeiten von Corona gegeben hat, ist rechtlich aktuell nicht zulässig. Für die Notbetreuung innerhalb einer Einrichtung bedarf es Fachkräften, die dann wiederum für die reguläre Betreuung ausfallen.

Gerecht wäre laut Scheiffele eine dauerhafte Umverteilung, wonach diejenigen Kinder, deren Eltern nachweislich auf die vollumfänglichen Öffnungszeiten angewiesen sind, dieselbe Einrichtung oder Gruppe besuchen. „Das hätte dann zur Konsequenz, dass viele Kinder die Einrichtung oder die Gruppe wechseln müssten.“ Sie verstehe gut, dass dieser Schritt für viele Eltern nicht denkbar sei. Zudem würde eine solche Umverteilung eine große Belastung für die Kinder und die pädagogischen Fachkräfte bedeuten. Deshalb sei dies im Moment keine Option.

Wir machen schon viel, aber das ist für die Eltern nicht immer wahrnehmbar. Sigrid Scheiffele

Das sagt die Stadt zum Aufnahmestopp

Einen temporären Aufnahmestopp lehnt Scheiffele klar ab. Das würde den aktuell betroffenen Eltern vielleicht helfen, hätte aber zur Folge, dass manche Eltern gar keine Betreuung für ihr Kind angeboten bekommen können. Das sei nicht nur ungerecht, sondern mit dem Rechtsanspruch auf Betreuung nicht vereinbar.

Das sagt die Stadt zum Fachkräftemangel

Zu den Bemühungen der Stadt, Personal für vakante Stellen zu finden, erklärt Scheiffele: „Wir machen schon viel, aber das ist für die Eltern nicht immer wahrnehmbar.“ So würde die Stadt Aufrufe über die Sozialen Medien starten, in der Presse inserieren und die Kontakt der bereits angestellten Fachkräfte nutzen. Außerdem gebe es Vergünstigungen wie einen reduzierten Schwimmbadeintritt sowie Sportkurse für städtische Mitarbeiter. Auch weitere Zusatzangebote wie das Jobrad seien denkbar.

Laut Scheiffele setzt die Stadt seit einigen Jahren zudem vermehrt auf die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften. Demnach hat sich die Zahl der Auszubildenden von acht im Kita–Jahr 2018/2019 auf 23 im Jahr 2022/2023 erhöht. Im August werden fünf Auszubildende fertig. Drei davon konnte die Stadt für eine Weiterbeschäftigung gewinnen. Im kommenden Jahr schließen nach aktuellem Stand sogar zwölf Kita–Fachkräfte ihre Ausbildung bei der Stadt Laupheim ab. „Erklärtes Ziel ist es, dass wir verstärkt ausbilden, um unsere eigenen Fachkräfte zu stellen“, so Scheiffele.

Um nicht besetzte Stellen zu kompensieren, hat die Stadt außerdem einen Vertretungspool. Dieser könne den Fachkräftemangel in den Kitas nach Angaben der Stadt aber nicht kompensieren. Die Idee hinter dem Vertretungspool sei, kurzfristige Ausfälle, etwa durch Krankheit, zu kompensieren und so kurzfristige Reduzierungen der Betreuungszeit zu vermeiden. In der Kita Gregorianum sei aktuell trotzdem eine Fachkraft aus dem Vertretungspool dauerhaft eingesetzt. Scheiffele weist zudem darauf hin, dass die verkürzte Betreuungszeit auch den Zweck habe, vorhandenes Personal zu schonen.

Das sagt die Stadt zu Kooperationen

Kooperationen mit Vereinen sind laut der Leiterin des Amts für Bildung und Betreuung rechtlich schwierig. So müsse wegen des Versicherungsschutzes mindestens eine Kita–Fachkraft bei Veranstaltungen in den Räumen der Einrichtung anwesend sein. „Wir sind aber an dem Thema dran“, sagt Scheiffele. Eventuell könnte man die Versicherung entsprechend anpassen. Fest stehe aber auch, dass Zusatzangebote in den meisten Fällen mit zusätzlichen Kosten für die Eltern verbunden sind.

Aber auch wir wünschen uns mehr Austausch und hätten uns gefreut, wenn die Eltern an uns herangetreten wären, bevor eine Welle losgetreten wird. Sigrid Scheiffele

Über Bürokräfte, die dem pädagogischen Fachpersonal administrative Tätigkeiten abnehmen, habe die Stadt schon nachgedacht, erklärt Scheiffele. Die Rückmeldung der Fachkräfte sei aber gewesen, dass das nicht viel Erleichterung bringen würde. Sie wolle dies aber nochmals mit den Einrichtungen diskutieren. Außerdem soll demnächst eine Kita–App eingeführt werden. „Wir sind bei der Auswahl in den Endzügen“, sagt Scheiffele. Mit der App können die Eltern dann unter anderem Kinder krankmelden und Abholberechtigungen erteilen. Die Einrichtungen können damit zudem wichtige Nachrichten an die Eltern vermitteln.

Das sagt die Stadt zur Kommunikation mit den Eltern

Zur Kommunikation zwischen Stadt und Eltern sagt Scheiffele, dass die Kritik der Eltern zum Teil berechtigt ist und sie und ihre Mitarbeiterinnen nun auch verstärkt mit den Elternbeiräten der städtischen Kitas sprechen, um die Situation zu erklären. „Es ist uns natürlich wichtig, dass sie unsere Entscheidungen nachvollziehen können und wir sehen auch, dass die Eltern in Not sind“, betont Scheiffele. Im Hinblick auf den offenen Brief sagt sie: „Aber auch wir wünschen uns mehr Austausch und hätten uns gefreut, wenn die Eltern an uns herangetreten wären, bevor eine Welle losgetreten wird.“

Die Stadt hat mittlerweile auch auf den offenen Brief der Eltern reagiert und ein Antwortschreiben verschickt, in dem auf die einzelnen Punkte eingegangen wird. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass es im neuen Kindergartenjahr eine Arbeitsgruppe Bildung und Betreuung geben wird. In diesem Zusammenhang soll auch der Gesamtelternbeirat einbezogen werden. Das Ziel: gemeinsame Lösungsansätze für die Kinderbetreuung in Laupheim.