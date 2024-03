Offene Liste Laupheim setzt auf Vielfalt

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Offenen Liste für die Kommunalwahl stehen fest. Insgesamt 22 Männer und Frauen treten zur Wahl für den Gemeinderat in Laupheim an, sowie neun weitere für die Wahl zum Ortschaftsrat in Obersulmetingen. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Am vergangenen Donnerstag wurden bei der Nominierungsversammlung im Schlosscafé in Laupheim die jeweiligen Listen gefüllt. Dabei entschied sich die Offene Liste wie bei den vergangenen Wahlen auch für eine alphabetische Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber. „Wie in der Vergangenheit auch möchten wir hier nicht noch einen internen Wahlkampf, was die Listenplätze angeht - und da ist die Auflistung nach dem Alphabet einfach die klarste und sauberste Lösung“, sagte Versammlungsleiter Alexander Rother im Vorfeld der geheimen Abstimmung.

In der Kernstadt konnte mit 18 Bewerberinnen die Liste zur Gänze gefüllt werden, lediglich in den Ortsteilen konnten nicht immer genügend Interessenten gefunden werden - umso erfreulicher sei es, dass die Offene Liste wie bereits bei den vergangenen Wahlen auch, in Obersulmetingen mit insgesamt neun Männern und Frauen ins Rennen um die Sitze im Ortschaftsrat gehen wird.

„Wir freuen uns - und sind auch ein wenig stolz - dass wir es geschafft haben, eine bunte und in jeder Hinsicht vielfältige Liste für die anstehende Kommunalwahl aufzustellen“, so Mario Fischer, derzeit Fraktionssprecher der Fraktion der Offenen Liste im Gemeinderat. „Es ist nicht nur ein fast ausgeglichenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern, es sind auch vom Student bis zum Rentner alle Altersklassen vertreten. Und auch, was den jeweiligen beruflichen Hintergrund angeht, können wir auf eine breite und vielfältige Expertise zurückgreifen.“

Informationen zu den einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern wird die Offene Liste für Laupheim ebenso in den kommenden Wochen veröffentlichen wie auch thematische Schwerpunkte für die weitere Arbeit im Gemeinde- und Ortschaftsrat.

Kandidaten der Offenen Liste für Laupheim

Für den Gemeinderat Laupheim: Wohnbezirk Laupheim: Corinne Berg, Noah Bloching, Roland Emmenlauer, Mario Fischer, Bettina Hempfer-Rost, Ulrich Höchsmann, Alina Hoffmann, Rebecca Hofmann, Eugen Link, Daniel Mast, Yvonne Mayer, Dr. Bela Mutschler, Doris Pfiz, Andrea Porter, Dr. Anja Reinalter, Alexander Rother, Ernst Sauter, Max Schmittele; Aus dem Wohnbezirk Baustetten: Christian Fischer; Aus dem Wohnbezirk Obersulmetingen: Margit Bosch, Dorothée Fischer, Günter Jerg

Für den Ortschaftsrat Obersulmetingen: Margit Bosch, Jürgen Dambacher, Rebecca Dehm, Dorothée Fischer, Tina Hartmann, Günter Jerg, Thomas Leanyvari, Gerhard Rief, Heike Wenz