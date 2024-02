Die Kommunalwahl am 9. Juni rückt näher und die Fraktionen im Laupheimer Gemeinderat laufen sich für den Wahlkampf warm. Die Offene Liste (OL) startet diesen am Samstag, 24. Februar, und lädt die Bürgerinnen und Bürger zum Austausch ein.

Laupheimer, die sich für Kommunalpolitik und die Arbeit des Gemeinderats interessieren, können mit den Mitgliedern der OL am Samstag von 10 bis 13 Uhr am Infostand auf dem Wochenmarkt ins Gespräch kommen, sagt Fraktionssprecher Mario Fischer. Ab 13 Uhr gibt es zudem einen offenen Austausch ins Erdgeschoss des Hospitals am oberen Marktplatz.

Offene Liste möchte verstärkt Gespräch mit Bürgern suchen

Vor dem Hintergrund zunehmender anti-demokratischer Tendenzen suche man verstärkt das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, auch um potenzielle Interessenten für ein Engagement im Gemeinderat zu werben, so Fischer. „Die Kommunalwahl bietet die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen und damit auch die Zukunft der eigenen Stadt mit den Teilorten zu gestalten.“ Gerade jetzt gelte es, Verantwortung zu übernehmen und sich vor Ort für die Demokratie einzusetzen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die OL ist keine Partei, jedoch seit 2009 als Fraktion im Gemeinderat vertreten. Zentrale Themen sind laut der Pressemitteilung die Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Kultur und Ökologie sowie die Entwicklung und der Verkehr in der Innenstadt. Ein wichtiges Anliegen sei die Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der Verkehrssicherheit in der Innenstadt, so Fischer.

Ein weiterer Termin ist am Mittwoch, 6. März, 19 Uhr, in der Festscheune des Mobi-Parks am Surfsee. Am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr wird die OL dann ihre Kandidatinnen und Kandidaten im Schlosscafé nominieren.