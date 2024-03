Österlicher Bastelspaß im Begegnungscafé Laupheim

Die Stadtverwaltung Laupheim und der Kinderschutzbund laden junge Bastelfreunde im Grundschulalter zu einem besonderen kreativen Nachmittag ein. Am Mittwoch, 13. März, öffnet das Begegnungscafé in der Mittelstraße 49 in Laupheim zwischen 14 und 16 Uhr seine Türen, um den kleinen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit zu geben, sich in verschiedenen österlichen Basteltechniken auszuprobieren.

Unter der Anleitung der erfahrenen Pädagoginnen Christa Merath und Susanna Geist können die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrer Fantasie freien Lauf lassen und beispielsweise einen niedlichen Osterhasenkopf aus Kork gestalten.

Damit die kleinen Künstler ihre kreative Ader unbeschwert ausleben, wird empfohlen, Kleidung zu tragen, die auch schmutzig werden darf. Das Angebot ist kostenfrei.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine rechtzeitige Anmeldung notwendig. Eltern können ihre Kinder bis Dienstag, 12. März, bei Filiz Cakir von der Stadt Laupheim unter Telefon 07392/704 219 oder per Mail an [email protected] anmelden.