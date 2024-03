Öffnungszeiten über Ostern

Am Karfreitag, dem 29. April, haben alle städtischen Einrichtungen, also Rathaus, Bibliothek, Parkbad, Museum und Kulturhaus, geschlossen. Am Ostersamstag bleibt zudem die Bibliothek geschlossen. Das Parkbad und das Museum sind am Ostermontag offen, das Rathaus, die Bibliothek und das Kulturhaus hingegen sind erst am Dienstag, dem 2. April wieder erreichbar. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.