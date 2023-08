Nullnummer im Risstalstadion

Der SV Sulmetingen hat sich in der Fußball–Landesliga im ersten Heimspiel der neuen Saison im Risstalstadion 0:0 vom Aufsteiger TSV Harthausen/Scher getrennt. Damit verbuchte der SVS den ersten Punkt auf der Habenseite.

„Unter dem Strich wäre mehr drin gewesen. Wir haben aber unsere Chancen nicht genutzt und auch nicht das nötige Glück gehabt. Mit dem Punkte müssen wir jetzt leben“, zeigte sich SVS–Spielertrainer Jan Deiss enttäuscht.

Harthausen/Scher präsentierte sich von Beginn an lauf– und kampfstark, agierte mit langen Bällen, mit denen die SVS–Abwehr zunächst Schwierigkeiten hatte. Der TSV verzeichnete die erste Großchance, ein 16–Meter–Schuss von Jonas Losekam klatschte an den Innenpfosten (6.). Sulmetingen hatte in den ersten 20 Minuten Probleme, ins Spiel zu finden, Dominik Martins Abschluss aus 22 Meter ging einen Meter übers Tor (10.).

Ab Minute 20 bekam Sulmetingen das Spiel besser in den Griff. Nach einer Ecke von Manuel Pohl, strich ein Kopfball von Jan Deiss nur knapp über die Latte des TSV–Tors (23.). Frank Brehm setzte sich über rechts durch, legte den Ball quer und ein TSV–Verteidiger konnte klären (27.). Die letzte erwähnenswerte Aktion in Hälfte eins hatte Harthausen/Scher, Tim Abt verfehlte das SVS–Gehäuse aus sieben Metern nur knapp (39.).

In der zweiten Halbzeit kannte die Partie fast nur noch eine Richtung — die auf das Tor von Harthausen/Scher. Der TSV konnte derweil nicht mehr das Tempo wie in der ersten Halbzeit an den Tag legen. Dominik Martin scheiterte aus 14 Metern am starken TSV–Keeper Dominik Kosic (46.). In Minute 65 zog Marcel Miller aus zwölf Metern ab, ein TSV–Abwehrspieler klärte kurz vor der Linie und auch der Nachschuss von Dominik Martin wurde entschärft. Kurz darauf parierte TSV–Keeper Kosic einen 20–Meter–Freistoß von Heiko Gumper (67.).

Einen Fallrückzieher von Dominik Martin aus acht Meter fischte TSV–Keeper Kosic per Glanzparade aus dem bedrohten Eck (85.). Eine Minute später setzte sich Frank Brehm über rechts durch, ein TSV–Verteidiger klärte aber kurz vor der Linie zur Ecke. Die beste TSV–Chance war ein Heber von Thomas Rösch, der aber klar übers SVS–Gehäuse ging (87.).

Am nächste Samstag muss der SV Sulmetingen nun beim TSV Straßberg antreten (Anstoß: 15.30 Uhr). „Das wird eine sehr schwere Aufgabe. Wir haben hohen Respekt vor Straßberg“, so SVS–Spielertrainer Deiss. „Wir werden uns gut auf die Aufgabe vorbereiten und das Spiel voll motiviert angehen.“