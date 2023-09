Noch freie Plätze in zwei VHS-Kursen

In zwei Kursen der Volkshochschule (VHS) Laupheim sind noch Plätze frei. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

„Atem & Achtsamkeit ‐ Berührung ‐ Bewegung ‐ Stimme“: Atempädagogik ist eine sanfte und wirkungsvolle Methode. Sie spricht den Menschen in seiner Ganzheit von Körper, Geist und Seele an. Die Angebote sowohl in Atem und Bewegung als auch Atem, Stimme und Bewegung. Dozentin ist Renate Graf, Atemtherapeutin. Termin ist viermal mittwochs von 4. bis 25. Oktober, 18.30 bis 20 Uhr, in der VHS am Stadtbahnhof.“

Kräuterwanderung in der Stadt“: In Städten finden sich zwischen Grünanlagen, Brachflächen, an Flussufern, auf Mauerkronen, an Straßenrändern und um Parkplätze viele meist übersehene oder als Unkraut verschriene Pflanzen, die aber bis heute in der Naturheilkunde genutzt werden. Dozentin ist Sybille R. Braun, Dipl.-Biologin. Termin ist am Samstag, 7. Oktober, 14 bis 15.30 Uhr, Treffpunkt ist am VHS-Haus Villa.

Anmeldung und Infos zu den Kursen 3501 und 3102 bei der VHS, Telefon 07392/150130, Mail www.vhs-laupheim.de