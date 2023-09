Noch freie Plätze bei den „Musikminis“ und im „Musikgarten“

Die Laupheimer Musikschule Gregorianum hat noch freie Plätze bei den „Musikminis“. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von drei bis vier Jahren ohne Begleitung der Eltern, teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Spaß am Musik machen steht dabei im Vordergrund. Daneben werden Wahrnehmung, Sprache und Feinmotorik gefördert, das Bewegungsrepertoire erweitert und die Umsetzung musikalischer Bausteine wie Tonhöhe, Dynamik und Klangfarbe erfahren. Musik und Tanz mit Gleichaltrigen ermöglichen soziale Kontakte. Die Musikmini–Kurse finden einmal wöchentlich für 45 Minuten statt und starten am 21. September. Freie Plätze gibt es noch in den Kursen donnerstags um 14.45 Uhr, 15.40 Uhr und 16.25 Uhr.

Auch beim Eltern–Kind–Programm „Musikgarten“ sind noch freie Plätze frei. Im „Musikgarten“ singen, tanzen und spielen Kinder von 18 Monaten bis drei Jahren einmal pro Woche zusammen mit einem (Groß-)Elternteil. Hier können die Kinder ohne vorgegebene Leistungserwartungen die eigene Stimme und ihren Körper entdecken und Freude daran haben. Einfache Instrumente wie Klanghölzer und Trommeln führen das Kind in die Welt der Klänge ein. Plätze gibt es noch in den Kursen mittwochs um 10.15 Uhr und donnerstags um 9.15 Uhr, 10 Uhr und 10.45 Uhr. Start ist am 20. beziehungsweise 21. September.

Weitere Informationen und Anmeldung im Sekretariat unter Telefon 07392/963960.