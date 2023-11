Nikolausaktion der Kolpingsfamilie

Auch in diesem Jahr bietet die Kolpingsfamilie Laupheim für Familien wieder einen Nikolausbesuch an. In der Zeit von 4. bis 6. Dezember sind Nikolaus und Knecht Ruprecht unterwegs. Besucht werden nach Anmeldung nur Familien. Kindergärten oder Vereine können nicht berücksichtigt werden. Auch alle sonstigen Veranstaltungen sind ausgenommen. Anmeldungen bei Isolde Süß, Telefon 07392/8572. Der Nikolaus nimmt gerne eine Spende entgegen, in diesem Jahr für die Schule von Pfarrer Thomas Barungi in Uganda und für das Hospiz der St. Anna Schwestern in Ellwangen.