Nic Spiel + Art ehrt langjährige Beschäftigte

Die Laupheimer Firma Nic Spiel + Art hat bei ihrer Weihnachtsfeier eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Ursula Kofler und Andreas Winter halten dem Unternehmen seit 20 Jahren die Treue, heißt es in der Pressemitteilung. Die Jahresabschlussfeier fand diesmal in einem kleineren Rahmen statt. Beim Jahresrückblick wurde auf ein schwieriges Jahr verwiesen, das einige strukturelle Veränderungen mit sich brachte. Diese Veränderungen wurden alle gut gemeistert, sodass die Firma optimistisch in das neue Jahr blickt. Mit Spannung wird die Spielwarenmesse in Nürnberg erwartet. Dort werden wieder zahlreiche Neuheiten präsentiert und der Kontakt zum Einzelhandel gepflegt.