Der Lions-Club Laupheim veranstaltet am Donnerstag, 11. April, einen Vortragsabend mit dem Neurowissenschaftler und Professor für Psychiatrie Manfred Spitzer zum Thema „Künstliche Intelligenz: KI - Uns überlegen? Fluch oder Segen?“ Beginn ist um 19 Uhr im Kulturhaus.

Was KI ist und was sie kann

Seit der Publikation von „Chat GPT“, einer sprachbasierten Künstlichen Intelligenz (KI), am 30. November 2022 wird weltweit über KI diskutiert. Hierbei bleibt oft unklar, was mit KI gemeint ist, und zugleich wird über vieles, was in diesem Bereich bereits an bedeutenden Erkenntnissen gewonnen wurde, nicht gesprochen. Anhand von Beispielen aus den verschiedensten Wissensgebieten - Medizin, Militär, Klima, Natur- und Geisteswissenschaften, Verbrechensbekämpfung, Politik, Wirtschaft - sowie im ganz normalen Alltag zeigt Spitzer auf, was KI ist und was sie kann

KI in den falschen Händen eine Bedrohung

Denn KI durchdringe schon jetzt unser Leben und unsere Gemeinschaft, ohne jegliche Regulierung, von einer Technikfolgenabschätzung gar nicht zu reden, schreiben die Veranstalter. Während „Chat GPT“ im Wesentlichen schlimmstenfalls „Dummheiten“ produziert, sei das in anderen Bereichen anders: Wenn wir nicht aufpassen, kann KI in den falschen Händen die Menschheit bedrohen. Sie kann aber auch - richtig eingesetzt - zur Lösung dringender Probleme beitragen.

Anlass der Veranstaltung ist ein Jubiläum

Anlass der Veranstaltung ist das 25-jährige Bestehen des Lions-Clubs in diesem Jahr. Eingeladen sind alle Interessierten von nah und fern. Eine Bewirtung vor und nach dem Vortrag mit Getränken und kleinen Häppchen ist vorgesehen.

Tickets für den Vortragsabend gibt es unter www.kulturhaus-laupheim.de