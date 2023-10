Dabei war nicht nur die sportliche Vielfalt bestechend, sondern auch die Altersspanne der Preisträgerinnen und Preisträger. Während die jüngste Sportlerin gerade einmal elf Jahre alt ist, hat der älteste Geehrte schon 81 Lebensjahre hinter sich. Große Ziele haben sie beide noch, wie sie bei ihren Ehrungen verrieten.

Moderiert wurde der Abend von dem Journalisten Axel Gagstätter, der 30 Jahre als Reporter für das SWR-Fernsehen gearbeitet und dabei auch Sendungen über Laupheim gemacht hat. Mit seinem sportlich geschnittenen, blauen Anzug und den weißen Turnschuhen passte er nicht nur optisch gut zu den Sportlerinnen und Sportlern. Auch seine lockere und an den Menschen interessierte Art setzte den richtigen Ton für den Abend. Übergeben wurden die Pokale für die Sportlerinnen und Sportler von Oberbürgermeister Ingo Bergmann.

Fünf Auszeichnugen in Bronze

Die erste Ehrung des Abends erhielt Sylvia Porter von der Abteilung Tischtennis des TSV Laupheim. Die Auszeichnung in Bronze bekam sie für den dritten Platz im Doppel mit Bettina Seiser bei den Baden-Württembergischen Seniorenmeisterschaften. Auf die Bemerkung des Moderators, dass sie ja noch fit daherkomme, erwiderte Porter, dass sie einige Baustellen habe. So habe sie sich das Sprunggelenk gebrochen und Probleme mit Meniskus und der linken Hüfte. Die Freude am Spiel lässt sie sich davon aber offenbar nicht nehmen. „Sie spielen auch gegen Männer“, betonte Gagstätter. „Ja, das stimmt. Männer mögen nicht gegen Damen verlieren. Aber das passiert schon ab und zu“, bekannte Porter lachend.

Als Gruppe erhielten die Turnerinnen der Abteilung Rhythmische Sportgymnastik des TSV Laupheim eine Auszeichnung in Bronze. Verdient hatten sie sich die Ehrung durch ihren ersten Platz bei der Landesmeisterschaft. Ihr Geheimrezept: Spaß haben und zusammenhalten. Das betonten sowohl die Turnerinnen als auch deren Trainerin Natalia Kling.

Trotz Verletzung wieder hochgekämpft

Ebenfalls mit Bronze wurde der Mathe- und Sportlehrer Frank Welser vom Tennisclub Laupheim geehrt. Verdient hatte er sich die Auszeichnung für den dritten Platz bei den baden-württembergischen Tennismeisterschaften in der Altersklasse der Herren 40. Auf der Bühne ging Gagstätter auf Welsers sportlichen Werdegang ein, der nicht nur von Erfolgen im Fußball und später im Tennis gezeichnet ist, sondern auch beinahe ein frühes Ende gefunden hätte. Als Sportstudent mit Anfang 20 hatte Welser sich eine Sehne in der Fußsohle angerissen, wurde nach eigener Aussage falsch behandelt und war fast gelähmt. Wieder auf die Füße geschafft hat es Welser damals mithilfe eines Osteopathen, wie er auf der Bühne erzählte. Heute sei es ihm wichtig, als Jugendtrainer den Wert des Fairplay an die nächste Generation weiterzugeben, betonte Welser.

Die jüngste Repräsentantin der neuen Sportlergeneration war am Freitagabend die elfjährige Luana Eltarov, die sich bei der Landesmeisterschaft Baden Nord-Württemberg die Goldmedaille im Degen erfochten hat. Bei der Sportlerehrung erhielt sie dafür eine Auszeichnung in Bronze. Auf der Bühne verriet die Gymnasiastin, dass nicht etwa Sport ihr Lieblingsfach sei, sondern Kunst. Als sich Moderator Gagstätter darüber wunderte, erklärte Luana: „Laufen mag ich nicht.“ Ihr Sportsgeist ist dennoch ungebrochen. Luanas erklärtes Ziel: „Weltmeisterin werden.“ Laut Gabriele Brömel-Zubel, Abteilungsleiterin der Fechtabteilung des TSV Laupheim, ist das nicht zu hoch gegriffen: „Die Trainer meinen, es geht noch ziemlich weit.“

Mehr als 90 Tore

Eine weitere Mannschaftsauszeichnung in Bronze gab es für die B-Jugend (U17) des FV Olympia Laupheim. Die Jungs „haben sich mit mehr als 90 Toren in die dritte Liga hochgeschossen“, lobte Gagstätter die Leistung der jungen Fußballer. Statt wie andere Jugendliche in die Kneipe zu gehen, würden sie dreimal in der Woche trainieren.

Die erste Auszeichnung an Silber an diesem Abend ging an Jennifer Pohl und Tim Rieger von der Badminton-Abteilung des TSV Laupheim für ihren zweiten Platz in der Verbandsliga Südwürttemberg. Gagstätter wollte von den beiden wissen, was ihnen an Badminton besonders gefalle. „Badminton hat die höchste Geschwindigkeit im Ballsport“, antwortete Rieger. Das erfordere viel Konzentration und Schnelligkeit ‐ und das mache einfach Spaß. Der Moment auf der Bühne war jedoch auch von einer traurigen Nachricht geprägt, denn Jennifer Pohl leidet an einer Stoffwechselerkrankung, die aktuell ihr ganzes Leben beeinträchtigt. Im Moment sei es schon viel, wenn sie rausgehen und sich mit Freunden treffen könne. Sie hofft, dass es ihr bald besser geht. „Damit ich den Sport, den ich liebe, wieder machen kann.“

Zwei Mal Silber für Tennisclubs

Eine weitere Auszeichnung in Silber ging an die Tennis-Damen 50 des TC-DA Laupheim für ihren rasanten Aufstieg, zunächst von der Verbandsliga in die Oberliga und dann in die Württembergstaffel. Ursprünglich als Betriebsmannschaft von Diehl Aviation gegründet, dürfe nun jede und jeder mitspielen, betonten die Geehrten. Ihr Erfolg hänge auch mit ihrem Trainer zusammen, der daraufhin, zum zweiten Mal an diesem Abend, auf die Bühne gerufen wurde: Frank Welser. Der wiederum gab das Kompliment zurück: „Sie sind sehr wissbegierig und nehmen das auf, was ich sage.“

Die dritte Ehrung in Silber erhielten die Herren 60 des Tennisclubs Baustetten, die in ihrer Altersklasse ebenfalls in die Württembergstraffel aufgestiegen sind, wobei sie den Altersdurchschnitt deutlich nach oben ziehen dürften. Während der jüngste Spieler 61 Jahre ist, kommt der älteste auf 81 Jahre. Der Altersdurchschnitt des Teams liege genau zwischen den beiden bei 71 Jahren, sagte Werner Lehmann, aktives Mitglied der Herren 60 sowie Vorsitzender des Tennisclubs. Der 81-Jährige Max Danner betonte, dass er spielen möchte, bis er 90 ist. „Der rennt auf dem Platz rum wie ein Junger“, attestierte Lehmann und betonte, dass Danner ein Vorbild für sie sei. Zudem nutzte Lehmann den Moment auf der Bühne für ein Plädoyer an die Stadt. Die müsse noch mehr in Vereine investieren, die Jugendarbeit betreiben.

Gold für den „eisernen Semadenga“

Den Höhepunkt des Abends bildete die Vergabe der Sportplakette in Gold an Martin Felber von der Triathlon-Abteilung des SV Sulmetingen, „der eiserne Semadenga“, wie er von Moderator Gagstätter genannt wurde. Der 52-Jährige hat im vergangenen Jahr beim Iron Man auf Hawai den 15. Platz belegt und war damit zweitbester Deutscher in seiner Altersklasse. Felber betonte, dass der Iron Man eine unglaublich inklusive Veranstaltung sei, an der Männer und Frauen von 18 bis 90 Jahren teilnehmen würden. Auch Menschen mit Behinderung schafften es immer wieder ins Ziel. Für den Schulleiter sei es nicht leicht gewesen, vom Regierungspräsidium für die Veranstaltung freigestellt zu werden. „Darum tut es mir gut, dass ich jetzt hier gewertschätzt werde“, bedankte er sich.

Geprägt wurde der Abend zudem von einer Tanzeinlage der „Dance Kids“ des SV Bihlafingen, ein Verein, der erst seit einem Jahr besteht und schon 200 Mitglieder hat, und von einer eindrucksvollen Vorführung der Taekwondo-Abteilung des TSV Laupheim, bei der so manches Brett zu Bruch ging. „Ich würde so ein Brett vielleicht mit einer Säge durchbringen“, zeigte sich Gagstätter begeistert von den schlag- und trittkräftigen Taekwondo-Schülerinnen und -Schülern, während OB Bergmann betonte, dass der SV Bihlafingen vorbildlich zeige, dass Vereine Menschen verbinden und zusammenbringen.

OB steht hinter Vereinen

Was die Baumäckerhalle in Bihlafingen angehe, deren Eröffnung durch einen Wasserschaden verzögert wurde, so hoffe er, dass die Sportlerinnen und Sportler im nächsten Jahr endlich dort trainieren könnten.

Im Anschluss an die Veranstaltung betonte Bergmann, dass die Stadt die Vereine trotz der angespannten finanziellen Lage weiterhin unterstützen wolle. Auch an der Sportlerehrung werde nicht gerüttelt: „Die wird es immer geben“, versprach Bergmann.