Neujahrskonzert des Laupheimer Salonorchesters

„Kann denn Liebe Sünde sein?“ Der Titel des Zarah-Leander-Hits und Motto des Neujahrskonzerts lässt die Thematik des Programms durchaus erahnen. Kompositionen von W. A. Mozart, Franz Lehár, Theo Mackeben, Max Raabe und vielen anderen werden von Maria Rosendorfsky (Sopran) und Emanuel Pichler (Bariton) zusammen mit dem Laupheimer Salonorchester wie gewohnt unterhaltsam inszeniert, schreibt die Leitung der Musikschule in einer Pressemeldung.

Dreh- und Angelpunkt sind dabei allerlei Verwicklungen musikalischer und amouröser Art. Macht Liebe die Welt schön? Oder eher traurig, weil kein Schwein einen anruft? Dunkelrote Rosen für eine schöne Frau können auf jeden Fall nicht schaden - überreicht von Männern, welche Liebe fühlen. Das Laupheimer Salonorchester konzertiert am Freitag, 12. Januar, um 20 Uhr im Zehntstadel in Leipheim und am Samstag, 27. Januar, um 19 Uhr im Kulturhaus Schloss Großlaupheim. Karten für das Konzert in Laupheim sind ab Montag, 11. Dezember, im Kulturhaus oder online unter www.kulturhaus-laupheim.de erhältlich.