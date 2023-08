Neues und Nostalgisches beim Kleidermarkt in der Sammelzentrale entdecken

Der Kleider– und Nostalgiemarkt in der Sammelzentrale Aktion Hoffnung, Fockestraße 23/1 in Laupheim, Gewerbegebiet Süd, hat am Donnerstag, 14. September, von 16 bis 20 Uhr, Freitag, 15. September, von 9.30 bis 17 Uhr, und Samstag, 16. September, von 9.30 bis 12.30 Uhr, geöffnet.

Auch auf diesem Markt gibt es eine breite Auswahl an Neuware für Herbst und Winter, die von Modehäusern aus ganz Deutschland gespendet wurden. Es gibt Kollektionen von Marken wie Rabe, Marc Cain, Esprit, Gerry Weber, S. Oliver, Comma, Street One oder Jack & Jones. Ferner stammt die angebotene Bekleidung aus Kleidersammlungen diverser katholischer Organisationen. In der Sammelzentrale „Aktion Hoffnung“ werden die Kleiderspenden von ehrenamtlichen Helferinnen sortiert und geeignete Ware für den Versand in Missionsprojekte verpackt. Zum Verkauf kommen Stücke die für den Versand nicht geeignet sind oder vereinzelt gute Stücke, die zum wirtschaftlichen Erhalt der Sammelzentrale beitragen. Mit dem Erlös werden Selbsthilfeprojekte der Missions– und Entwicklungshilfe sowie Versandkosten für Hilfssendungen bezuschusst.

In der großen Halle der Sammelzentrale gibt es zudem Nostalgiebekleidung für Damen und Herren, zum Beispiel Samtbekleidung, Kleider, Blusen, Abendgarderobe oder nostalgische Wäsche, wie zum Beispiel Bett– und Tischwäsche, Weißwäsche, Unterwäsche, reines Leinen, Spitzen und andere Raritäten.