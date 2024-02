In der Gastro-Szene in Laupheim tut sich was. Seit Januar hat in der Mittelstraße 30 das asiatische Restaurant Le geöffnet. Inhaber und Koch Thanh Tuan Le und seine Frau Nini Nguyen wollen die Laupheimer mit traditioneller vietnamesischer und thailändischer Küche begeistern.

Vietnamesisch essen - dafür musste man bisher nach Ulm

Seit Oktober war klar, dass sich im Haus „Milch & Zucker“ etwas tut. „Für einen echten Vietnamesen muss man bisher nach Ulm fahren, wir sehen das als Chance für Laupheim“, hatten Nini und Hana Nguyen im Herbst gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt. Ninis Mann, Thanh Tuan Le, hatte früher im Restaurant seiner Eltern in Bad Saulgau gekocht.

Wollen den Laupheimern traditionelle vietnamesische Küche bieten: Nini Nguyen (rechts), ihr Mann Thanh Tuan Le und Cousine Hana Nguyen in ihrem neuen asiatischen Restaurant „Le“ in der Mittelstraße 30. (Foto: Thomas Werz )

Vor drei Jahren zogen er und seine Frau nach Laupheim. „Seither hatte ich die Idee, wenn sich die Chance ergibt, hier ein Restaurant zu eröffnen. Doch es war schwierig, eine passende Location zu finden“, sagt Thanh Tuan Le. Als festgestanden sei, dass das Elinaki Déli schließt, hätten sie zugeschlagen.

Stylisches Ambiente - ohne Asia-Kitsch

Das Paar hatte geplant, ihr Restaurant bereits im Dezember zu eröffnen. Doch der Termin war nicht zu halten. Zu viel musste umgebaut werden, so Thanh Tuan Le. Die Theke und Tische sind nun aus dunklem Holz, die verschieden großen Bambusleuchten, dezente Grünpflanzen und die reduzierte Inneneinrichtung sorgen für einen modernen asiatischen Style - ganz ohne Asia-Kitsch.

Wichtig ist mir, dass alles frisch ist. Thanh Tuan Le

Zumindest fast. Denn auf dem Sideboard hinter der Bar wacht immerhin eine Maneki-neko, eine weiße Winkekatze. „Die bringt Glück“, erklärt Nini Nguyen mit einem Lachen.

So möchte Thanh Tuan Le mit seiner Küche überzeugen

Doch Thanh Tuan Le will vor allem mit seiner Küche überzeugen. Die ist vor allem vietnamesisch. Dazu gehört für den Koch ganz klar die Phò, eine traditionelle vietnamesische Suppe mit klarer Brühe, viel frischem Gemüse, Reisbandnudeln und Huhn- oder Rindfleisch. „Wichtig ist, dass sie vier bis fünf Stunden kocht“, verrät Le.

Das „Le“ möchte mit traditionell vietnamesische Küche begeistern. (Foto: Thomas Werz )

Ebenso wichtig in der vietnamesischen Küche: Gòi Cuôn, die Sommerrolle, entweder vegetarisch oder mit Garnelen und Hühnchen. Auf der Karte stehen jedoch auch thailändische Gerichte. „Wichtig ist mir, dass alles frisch ist“, sagt Koch Le. „Ich kann nicht aus Dosen kochen.“

Von Dienstag bis Freitag hat das „Le“ zum Mittagstisch geöffnet. Am Wochenende gibt es ab 9 Uhr Frühstück und nachmittags auch Kaffee und Kuchen. Dazu gehört für Ninis Cousine Hana Nguyen auch ein traditionell zubereiteter vietnamesischer Kaffee mit gesüßter Kondensmilch.

Mittagstisch und das Revival der After-Work-Party

Neben dem Mittagstisch möchte das Paar nach den Fasnetsferien für Schüler zudem täglich ein Nudelgericht zum Mitnehmen anbieten. Und auch für das Laupheimer Nachtleben hat Nini Nguyen bereits Pläne. Sie möchte die After-Work-Party am Donnerstagabend wiederbeleben. Denn der Donnerstagabend in der Mittelstraße 30, der war für viele Laupheimer lange ein absoluter Pflichttermin.