Neuer Standortleiter bei Rentschler Biopharma in Laupheim

Der Laupheimer Standort der Rentschler Biopharma SE hat einen neuen Leiter. Zum 1. Dezember hat Günter Stempfer das Amt übernommen, teilt das Unternehmen mit. Zu Stempfers Aufgaben am Standort zählen laut Rentschler kontinuierlich Verbesserungspotenziale zu identifizieren, verlässlich die Entwicklung und die Produktion von komplexen Biopharmazeutika sicherzustellen sowie in Abstimmung mit der erweiterten Unternehmensleitung innovative Neuerungen am Standort zu implementieren.

Christiane Bardroff, COO von Rentschler Biopharma, sagt: „Dass wir Günter Stempfer als Site Head Laupheim gewinnen konnten, ist eine optimale Lösung und freut mich sehr. Er ist mit diesem Produktionsstandort bestens vertraut und hat mit dem hiesigen Team bereits intensiv und sehr erfolgreich zusammengearbeitet.“

Am 1. Januar 2022 begann Stempfer bei Rentschler als „Head of Global Strategic Development“. Bereits zuvor hatte er das Unternehmen im Bereich Produktion beraten und in Zusammenarbeit mit dem Führungsteam das operative Tagesgeschäft am Standort Laupheim geleitet.

Stempfer bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie mit. Verschiedene Führungspositionen, unter anderem bei Sandoz im österreichischen Kundl, bei Novartis im französischen Huningue sowie als bei Polpharma in Polen, machen ihn laut Mitteilung zu einem ausgewiesenen Experten für Entwicklung und Produktion.

„In all meinen Verantwortlichkeiten bei Rentschler Biopharma habe ich stets ein Ziel verfolgt: Dass wir auch bei komplexen Entwicklungs- und Produktionsaufgaben effizient, fehlerfrei und termintreu arbeiten, um unseren Kunden zu ermöglichen, wirksame Medikamente für schwerkranke Menschen zur Verfügung zu stellen“, kommentierte Stempfer. Er freue sich bereits auf die Fortführung der Zusammenarbeit mit dem Team in Laupheim.