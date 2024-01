Die Volkshochschule (VHS) Laupheim ist diese Woche mit neuen Kursen und Veranstaltungen ins junge Jahr gestartet. VHS-Leiterin Sabine Zolper gibt vorab bereits einen Überblick über die Höhepunkte des neuen Programms und blickt auf weitere Planungen, die nach dem Umzug ins Gebäude am Stadtbahnhof laufen.

Programmplanung fürs Jahr in mehreren Etappen

Die neuen Kurse und Veranstaltungen der VHS, die bis zu den Osterferien laufen, sind auf der Homepage der Bildungseinrichtung bereits abrufbar. Während sich die VHS schon während der Pandemie vom Programmheft verabschiedet hatte, fiel die kurze Programmübersicht in gedruckter Form jetzt dem aktuellen Sparzwang zum Opfer, berichtet Sabine Zolper. Beraten lassen kann man sich zum Angebot aber wie gewohnt auch vor Ort oder übers Telefon - die Erstanmeldung ist nur in der VHS oder über die Homepage möglich.

Das Jahresprogramm aufzusplitten, wie seit der Pandemie üblich, habe mehrere Vorteile gebracht - deshalb werde daran festgehalten. „Es bringt eine präzisere Planung mit sich und wir können flexibler reagieren“, betont Zolper. Zum einen könnten ausgefallene Kurse schneller nachgeholt werden, zum anderen müssten Dozenten, die neu an der VHS sind, kein ganzes Jahr warten, bis sie mit ihren Kursen beginnen können.

Ehinger Autorin präsentiert historischen Roman

Während die Integrationskurse bereits laufen, startet ab Montag nun das neue Programm mit zahlreichen Attraktionen. Eine spannende Buchlesung kündigt die VHS-Leiterin für den 22. Februar an. Dann wird die seit 2012 in Ehingen lebende Iranerin Roya Rahmani aus ihrem in Deutsch geschriebenen Buch „Tante Khorshid“ lesen.

In ihrem Roman erzählt die Autorin, geboren 1978 im Westiran, vom Leben einer 1990 verstorbenen Frau aus deren Perspektive und berichtet von einem Lebenskosmos, der von harten Zeiten und wenigen kleinen Freuden geprägt ist. Roya Rahmani verwendet in ihrer Erzählung die in den 80ern gehörten Erinnerungen von „Tante“ Khorshid, zu denen die Autorin später Nachforschungen im heimatlichen Dorf und bei Verwandten und Freunden anstellte. An die Stellen, an denen die historische Überlieferung lückenhaft war, ließ Rahmani ihre Fantasie treten.

Medizinisch dem Thema „Halswirbelsäule“ wird sich das Arzt-Patienten-Forum der Kassenärztlichen Vereinigung am 29. Februar widmen. Als Referent konnte die VHS den Biberacher Arzt Stephan Klessinger gewinnen. „Die Fachärzte nehmen sich da viel Zeit, es ist möglich, sich ausführlich über das Thema zu unterhalten“, betont Zolper.

Rund 240 Veranstaltungen bis Ende April geplant

Am 14. März wird sich ein literarisches Quartett einer Auswahl an Werken annehmen, die auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt werden sollen. Das Quartett, bestehend aus VHS-Leiterin Sabine Zolper, OB Ingo Bergmann, Autor Florian Arnold und Bibliothekarin Jutta Henrich, wird die Bücher vorstellen und diese besprechen.

Eine Kulturfahrt ist für den 27. April geplant. Dann lädt die VHS zu einem Ausflug ins Forum Würth nach Rorschach in der Schweiz ein. „Es ist eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen Europas“, betont die VHS-Leiterin.

Darüber hinaus sind viele weitere Kurse geplant - insgesamt sind es bis Ende April 240 an der Zahl, die das Programm Winter/Frühling umfasst. Dazu gehören wie gewohnt Kinder-, Sport-, Sprach- und Kochkurse, Livestreams und eine monatliche Filmvorführung in Kooperation mit dem Kino- und Filmexperten Adrian Kutter.

VHS-Leiterin sieht weiteres Potenzial fürs Programm

Und das Angebot der VHS soll weiter ausgebaut werden. Dank der neuen Räumlichkeiten am Stadtbahnhof gibt es deutlich mehr Platz. „Wir brauchen noch etwas Zeit, sehen aber weiteres Potenzial“, sagt Zolper. Die Nachfrage nach Kursen, die zuletzt stetig gestiegen sei, rangiert fast wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie. „Die meisten Kunden konnten wir wiedergewinnen, ein bisschen geht da noch“, gibt sich die VHS-Leiterin optimistisch.

Im Programm ausgeweitet wurden bereits die Integrationskurse, nach denen eine hohe Nachfrage besteht. Auch der Sprachbereich wurde weiter ausgebaut. So bietet die VHS nun einen Griechisch-Kurs für Anfänger. Besonders groß sei aktuell die Nachfrage nach Italienisch- und Spanisch-Kursen. „Englisch hat inzwischen weniger Bedeutung.“

VHS-Team hat sich nach dem Umzug gut eingelebt

Neu ist auch der Themenschwerpunkt Familienbildung, mit dem die VHS künftig Eltern stärker in den Blick nehmen und Orientierung bieten will. „Das ist in Laupheim mit seinen vielen Familien sicher ein Thema“, begründet Zolper die Entscheidung. Auch neu: Die Räume der VHS können für Vorträge und Veranstaltungen gemietet werden.

Nach dem Umzug ins neue Gebäude hat sich das VHS-Team inzwischen gut eingelebt. „Der Umzug war ein Kraftakt“, erinnert sich Zolper zurück. Damals mussten viele Aufgaben neben dem Tagesgeschäft erledigt werden. Im Dezember konnten letzte Arbeiten an Einrichtung und Technik abgeschlossen werden. „Wir hatten schon einige zentrale Veranstaltungen - das ist traumhaft in dem riesigen Veranstaltungssaal.“

Anmeldungen für Kurse und Veranstaltungen sind ab sofort über die Internetseite der VHS Laupheim möglich unter: https://www.vhs-laupheim.de/programm