Neuer „Stärke“-Kurs befasst sich mit der Säuglingpflege

Laupheim / Lesedauer: 1 min

Im Rahmen des Landesprogramms „Stärke“ startet in Laupheim ein Kurs „Der liebevolle Babystart - Säuglingspflege leicht gemacht“. Der Kurs richtet sich an werdende Eltern, die in Kürze ein Baby erwarten.