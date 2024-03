Der Tennisclub Laupheim hat den ersten Padel-Court im Landkreis Biberach eröffnet. Trotz des bedeckten Wetters war viel los bei der Eröffnung des Platzes am Sonntag. Sowohl Profis als auch Laien hatten dabei ihren Spaß an der neuen Trendsportart.

„Ich bin froh, dass Deutschland endlich aus seinem Dornröschenschlaf erwacht ist“, freut sich Kirsten Gräfin Leutrum von Ertingen, Vorstandsmitglied des Tennisclubs Laupheim und federführend beim Kauf und Aufbau des Padel-Courts in Laupheim. Der Court schaffe einen großen Mehrwert für Laupheim und Umgebung, da er zehn Monate im Jahr nutzbar sei und eine größere Zielgruppe als Tennis anspreche, ist Leutrum überzeugt.

So funktioniert Padel-Tennis

Padel ist Tennis sehr ähnlich, wird aber auf kleineren Feldern mit kurzen Schlägern ohne Bespannung gespielt. Dabei treten immer zwei Teams mit je zwei Spielern gegeneinander an. Die Bande um das Spielfeld herum darf in das Spiel einbezogen werden. Dadurch wird der Schlagabtausch schneller und fühlt sich für Zuschauer und Spieler abwechslungsreicher an.

Oberbürgermeister Ingo Bergmann streckt sich nach dem Ball (Foto: Benjamin Bodenmüller )

Die Kommunikation im Team ist sehr wichtig, damit klar ist, wer den Ball annimmt. Meistens positioniert sich ein Spieler etwas weiter vorne als der andere, sodass das Spielfeld optimal abgedeckt werden kann. Der erste Aufschlag im Match wird durch einen Ballwechsel entschieden: Das Team, das als erstes einen Punkt macht, entscheidet über den ersten Aufschlag.

Gäste kommen schnell rein in die neue Sportart

Für gewöhnlich versucht das startende Team, sich nach dem Aufschlag am Netz zu positionieren, um von dort aus das Spiel zu dominieren. Das Spiel gewinnt das Team, welches zuerst vier Punkte hat.

Die vielen Gäste bei der Eröffnung des Laupheimer Platzes hatten teils schon Tennis-Erfahrung hatten und konnten die Regeln schnell verinnerlichen. Sie hatten sichtlich Spaß dabei, die spannenden Spiele zu beobachten oder gegeneinander auf dem Platz anzutreten.

Nationalspieler im Show-Match

Auf dem Spielfeld waren alle Altersgruppen von sieben bis siebzig Jahre vertreten. Oberbürgermeister Ingo Bergmann versuchte ebenfalls sein Glück auf dem Platz. Er freue sich, den ersten Padel-Court im Landkreis Biberach eröffnen zu dürfen und betonte die Attraktivität des schnellen Sportes für Laien wie Profis.

Später am Abend konnten die Besucher Padel-Nationalspielern zuschauen wie sie ein Show-Match spielten. Einige Zuschauer nutzten auch die Gelegenheit, um im Anschluss gegen die Profis anzutreten. Auch der Nationalspieler Tobias Storz war von dem großen Andrang der fast 100 Sportfans begeistert. Er hoffe, dass es in Deutschland bald viele weitere Padel-Tennis-Plätze gibt.

Wer selbst einmal Lust hat, Padel auszuprobieren, kann gegen eine Gebühr von 24 Euro den Court auf der Homepage des Tennisclubs Laupheim buchen und Schläger und Bälle dazu ausleihen.