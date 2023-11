Neue Volontärin in der Laupheimer Redaktion

Die Laupheimer Redaktion hat ein neues Mitglied: Katharina Carle ist seit ersten November als Volontärin dabei. Die 29-Jährige wird in den nächsten Monaten über Themen aus der Stadt berichten.

„Nach 11 Monaten in Ravensburg, freue ich mich, jetzt einen anderen Teil Schwabens kennenzulernen. Nach den Stationen auf der Ostalb und dann im Haupthaus in Ravensburg, freue ich mich nun den letzten Teil meines Volontariats in Laupheim zu verbringen.

Ursprünglich stamme ich aus dem Hohenlohekreis und bin dann nach meinem Abitur in nördlichere Gefilde aufgebrochen, nämlich nach Göttingen (Niedersachsen). Dort habe ich Politikwissenschaft und Kulturanthropologie studiert. Während meines Studiums hatte ich auch schon den ersten Kontakt mit der Medienbranche. Zuerst beim Campusradio und dann schließlich bei einem lokalen Radiosender lernte ich nicht nur die Grundlagen des Journalismus kennen, sondern auch die Begeisterung für die Geschichten von Menschen aus der Region.

In meiner Freizeit beschäftige ich mich neben historischen Fakten auch mit fantastischen Geschichten. Da ich nicht nur lesen kann, wandere ich zum Ausgleich gerne durch die Natur und das auch längere Strecken oder suche beim Backen nach Entspannung.“