Neue Ladestation in Laupheim: Energie tanken mit dem Elektrofahrrad

Seit Donnerstag ist ein sogenannter „Charger Cube“ (zu Deutsch: „Lade–Würfel“) am Rand des Rathausplatzes zwischen der Mittelstraße und der König–Wilhelm–Straße in Betrieb. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine Ladestation für E–Bikes und Pedelecs. Das kostenfreie Angebot kann mit allen Elektro–Rädern, die über einen der handelsüblichen Anschlüsse verfügen, genutzt werden.

Ladestation unterstützt alle gängigen Anschlusstypen

Der „Charger Cube“ hat schon vor seiner offiziellen Inbetriebnahme einiges Aufsehen erregt: Bereits in der vergangenen Woche studierten einige E–Bike–Fahrer aufmerksam das Angebot der Stadt und „parkten“ ihr Zweirad an der Ladesäule. Ein Mann versuchte gar, sein Mobiltelefon ans Netz zu hängen. Nun ist die Ladestation der Stadt offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden. Doch schon seit Donnerstag können Radfahrer ihr E–Bike oder Pedelec kostenfrei und bequem aufladen.

Und so geht’s: Das Zweirad wird an einem der acht Radständer abgestellt. An der Ladestation muss der Radler nur noch das richtige Anschlusskabel für das eigene Bike aussuchen. Zur Verfügung stehen alle handelsüblichen Anschlüsse. Bei Neuerungen könne so auch ganz leicht nachgerüstet werden, erklärt Raymond Ihle, Leiter der Stadtwerke beim Vor–Ort–Termin. Das richtige Kabel, das in einer Vorrichtung gesichert ist, wird dann an die Steckdose und das Bike angeschlossen — fertig. Durch das intelligente Ladesystem, das mit dem Akku kommuniziert, sei die Aufladung sogar bis zu zwei Mal schneller als an der Steckdose zu Hause, so Ihle.

E-Bike parken, Kabel aussuchen und einstecken: Raymond Ihle, Leiter der Stadtwerke, zeigt wie einfach das Laden am „Charger Cube“ funktioniert. (Foto: Christian Reichl )

Umsetzung im Rahmen eines interkommunalen Projekts

„Ob nun Bürgerinnen und Bürger oder Besucherinnen und Besucher auf der Durchreise, jede und jeder kann ganz einfach das E–Bike zentral laden. Während der Akku des Bikes wieder hochfährt, haben die Nutzerinnen und Nutzer ebenfalls die Gelegenheit, sich in der Zwischenzeit in der Stadt zu stärken oder in den Geschäften zu stöbern“, erklärt der Leiter der Stadtwerke. Der „Charger Cube“ sei eine ideale Ergänzung zu einem Besuch auf dem Wochenmarkt oder einem Einkaufsbummel.

Der „Charger Cube“ entstammt einem interkommunalen Projekt unter Leitung der Stadt Münsingen zur Erstellung einer herstellerunabhängigen Ladeinfrastruktur für E–Bikes und Pedelecs in mobilen, überdachten Einheiten entlang touristischer Radrouten. „Da sich Laupheim sowohl auf der Route des Donau–Bodensee–Radwegs als auch des Oberschwaben–Allgäu–Radweges befindet, haben sich die Stadtwerke im Rahmen der Umsetzung des E–Mobilitätskonzeptes für die Beteiligung an diesem Projekt entschlossen und zwei von insgesamt 55 dieser ,Charger Cubes’ für Laupheim gesichert“, schildert Ihle.

Förderung vom Bund: Stadt bezahlt nur einen Teil

Während vor dem Rathaus nun der erste „Ladewürfel“ aufgestellt wurde, soll der zweite noch in diesem Jahr am Parkbad vor dem Eingang des Hallenbads zum Einsatz kommen. Das Projekt wird mit einer Förderquote von 65 Prozent durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert, teilt die Stadtverwaltung mit.

Insgesamt wenden die Stadtwerke pro „Charger Cube“ 19.500 Euro (35 Prozent der Gesamtinvestition) auf. Die Energie für die Aufladung stammt aus 100 Prozent Ökostrom. Dies wird über die integrierte Fotovoltaik–Anlage inklusive Batteriespeicher ermöglicht. „Sollte diese nicht reichen, wird über das städtische Stromnetz mit Ökostrom nachgespeist“, sagt Ihle.

Nebenan lassen sich Bikes bequem warten

Ergänzt wird das neue Angebot für Radler durch eine Reparaturstation nebenan. „Wir haben eine tolle Möglichkeit geschaffen, um Fahrräder aufzuladen und zu reparieren“, freut sich Barbara Klause, Wirtschaftsförderin der Stadt. Radfahrer können an dem neuen Rad–Service–Punkt bequem ihr Bike warten. Dazu wird das Fahrrad am Sattel in die Sicherung eingehängt. So könne es bei den Arbeiten nicht umkippen, außerdem sei dies schonender für den Rücken, so Klause. Reifen wechseln oder aufpumpen, kleinere Wartungsarbeiten — all dies ist mit der Palette an Werkzeugen, die die Station parat hält, möglich.

Die Wirtschaftsförderin der Stadt, Barbara Klause, freut sich über die brandneue Reparaturstation, die allerhand Werkzeug für die Wartung von Bikes bietet. (Foto: Christian Reichl )

Neben der Reparaturstation auf dem Marktplatz werden in den kommenden Wochen noch zwei weitere Stationen in der Stadt aufgestellt. Eine soll im Bereich Mittelstraße/Aststraße und eine am Westbahnhof bei den Fahrradboxen entstehen. Die Radstationen werden durch das Programm „Radkultur BW“ einer Initiative des Landes gefördert. „Die Investition in die ,Charger Cubes’ und die Reparaturstationen wirken sich positiv auf die Beliebtheit der Radwege selbst auf. Das stärkt den Tourismus in Laupheim“, betont Wirtschaftsförderin Barbara Klause.

Neue Angebote der Stadt für Radfahrer

Die Einrichtung der „Charger Cubes“ ist nicht die erste Investition der Stadt Laupheim in jüngster Zeit, um die Attraktivität des Radfahrens in der Stadt zu erhöhen. So wurden im Herbst 2022 Fahrradboxen am Bahnhof Laupheim–West und am Stadtbahnhof errichtet, in denen die Räder sicher verstaut und teilweise auch aufgeladen werden können.

„Die Fahrradboxen an den Bahnhöfen werden inzwischen sehr gut angenommen“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. „Am Westbahnhof ist seit Jahresanfang etwa die Hälfte der Boxen ständig belegt und mit Beginn der Sommerzeit haben wir seit Mai eine Auslastung von 70 bis 80 Prozent.“ Von den 20 Fahrradboxen seien im Schnitt zwischen zwei und fünf Boxen nicht gebucht.

Am Stadtbahnhof habe die Frequenz „richtig Fahrt aufgenommen“, so die Stadt. „Seit Mai können wir dort regelmäßig einzelne Buchungen verzeichnen und seit Mitte Juni sind 50 bis 75 Prozent der Fahrradboxen belegt.“ Teilweise waren auch schon neun von zehn Boxen belegt.

Allerdings: Im Innenstadtbereich — und damit auch zentral beim Rathaus — seien bislang noch keine Fahrradboxen geplant.