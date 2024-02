Neue Gruppen im Rehasport Orthopädie

Der TSV Laupheim bietet in der TSV-Halle neue Rehasportgruppen Orthopädie an. Es handelt sich dabei um ein abwechslungsreiches Bewegungsprogramm für Menschen mit orthopädischen Verletzungen oder Erkrankungen, teilen die Vereinsverantwortlichen mit. Die Gruppen werden von Sandra Schmidt oder Nicole Schuster-Klas geleitet.

In folgenden Rehasportgruppen sind noch Plätze frei. Montag von 11.30 bis 12.30 Uhr, Dienstag von 11 bis 12 (Sitzgruppe), Donnerstag: von 8.30 bis 9.30. Zusätzlich bietet der TSV Laupheim Rehasport Neurologie, Sport nach Krebs und Herzsport an. Weitere Infos auf der TSV Geschäftsstelle telefonisch unter 07392/6690 oder per Mail an [email protected].