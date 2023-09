Neue Filmreihe startet mit „Sie küssten und sie schlugen ihn“

Im Laupheimer Museum zur Geschichte von Christen und Juden beginnt am Donnerstag, 21. September, die neue VHS–Filmreihe „Der Autorenfilm“. Adrian Kutter zeigt von September bis Februar sechs Filme der Gattung Autorenfilm. In diesen Filmen hat der Regisseur sämtliche künstlerischen Aspekte des Films wie Drehbuch, Schnitt, Produktion oder auch Musik bestimmt. Dies teilt die Laupheimer Stadtverwaltung mit.

Die Reihe startet am Donnerstag mit dem französischen Spielfilm „Sie küssten und sie schlugen ihn“ aus dem Jahr 1959. Mit diesem Schlüsselwerk wurde Regisseur Francois Truffaut berühmt und begründete die Ära des modernen Nachkriegskinos in Frankreich. Die Handlung zeichnet den Weg des 14–jährigen Antoine nach, der im Paris der 1950er–Jahre in recht bescheidenen Verhältnissen aufwächst.

Der Filmabend beginnt um 19 Uhr im Laemmle–Kino im Schloss Großlaupheim. Eintrittskarten können unter der Telefonnummer 07392/150130 reserviert werden.