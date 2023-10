Netze BW spendet rund 2500 Euro für wohltätige Zwecke

Über ihre Aktion „Mail statt Brief“ hat die Netze BW insgesamt 2565,15 Euro an wohltätige Organisationen gespendet. Je 855,05 Euro wurden kürzlich an Sonja Gaißmaier von der St.-Elisabeth-Stiftung und dem Heggbacher Wohnverbund Bereich Laupheim, Monika Adolph als Leiterin der Sozialstation und der Demenzgruppe Lichtblick sowie Robert Merk und Dietmar Lüdke vom Seniorenclub Laupheim überreicht. Die Netze BW will möglichst viele Kunden per Mail statt Brief über die Ablesung der Stromzählerstände informieren. Um einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, gibt das Unternehmen in der zeitlich begrenzten Aktion die eingesparten Kosten als Spende an gemeinnützige Organisationen weiter. „Wir wollen zweierlei Gutes tun: Zum einen fördern wir die Digitalisierung, zum anderen unterstützen wir gemeinnützige Organisationen und Vereine“, so Florian Katein, Kommunalberater der Netze BW. Laupheims OB Ingo Bergmann lobte die Aktion und betonte, dass und erklärt, dass Vereine nach wie vor finanzielle Zuwendungen benötigen. Zudem sei es schön, dass mit der Spende das Ehrenamt gefördert und damit Angebote unterstützt würden, die das Gemeinschaftsgefühl in der Stadt stärkten. Die mit Spenden bedachten Organisationen und Einrichtungen freuten sich. „Wir ältere sind sehr froh, dass wir in solchen Sachen berücksichtigt werden“, so Merk, der anfügte, dass der Seniorenclub das Geld für sein Jubiläum zum 60-jährigen Bestehen verwenden werde.

Um elektronisch Post vom Netzbetreiber zu bekommen, können Kunden auf ww.netze-bw/zaehlerstandseingabe ihre Mailadresse angeben und der Nutzung zustimmen. Die Zustimmung ist wegen gesetzlicher Bestimmungen erforderlich.