Der Natur– und Vogelschutzverein Obersulmetingen (NVV) hat die Renovierung seines Vereinsheims abgeschlossen. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. „Nach über einem Jahr Bauzeit ist es endlich so weit: Die Obersulmetinger Wäsche erstrahlt in neuem Glanz. Neben der Werkstatt ist jetzt auch das komplett renovierte Vereinsheim des Natur– und Vogelschutzvereins fertiggestellt“, heißt es dort. „Viele Stunden Eigenarbeit und viele freundliche Helfer haben dafür gesorgt, dass die Räumlichkeiten und die sanitären Anlagen richtig schön geworden sind.“

Um den Abschluss der Renovierungsarbeiten zu feiern, lädt der NVV zu einem Frühschoppen am morgigen Sonntag, 27. August, ab 11 Uhr ein. Neben Speis und Trank gibt es nach Angaben des Vereins mehrere Aktionen für Groß und Klein wie etwa eine Malstation, einen Nistkastenbau sowie eine Musikeinlage des MV Obersulmetingen. „Wir freuen uns über alle, die an diesem Tag die Neueröffnung mit uns feiern möchten“, teilt der NVV mit.