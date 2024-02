In Achstetten hatte der Arbeitstag der Gemeindeverwaltung gerade erst begonnen, da rissen die Narrenzünfte Stetten und Schrendl’ Weib Bronnen auch schon die Macht an sich und setzten Bürgermeister Dominik Scholz gegen 10 Uhr ab. „Als Obernarr der Schrendlweiber bin i jetzt Chef ond koin so Sklavatreiber“, erklärte der Zunftmeister der Bronner Narrenzunft, Roland Schick - und erklärte alle bestehenden Gesetze der Gemeinde für nichtig: „Jetzt bestimmet mir, was falsch isch ond was richtig. Des erschte Gesetz wird sei, Freibier für alle Verei.“

Und weil ein Rathaussturm ohne Prüfung nur halb so lustig ist, durften sich Bürgermeister Scholz und Kämmerer Maximilian Herzog in einem Memory-Spiel nach Narrenart messen. Dafür hatten sich die Närrinnen und Narren Nummern auf die Brust geklebt. Auf dem Rücken prangten Narrenfotos, von denen es die Pärchen zu finden galt. Der Finanzchef entschied das Spiel am Ende klar für sich und wurde dafür mit einer Flasche Bier vom Zunftmeister belohnt: „Mit em Kämmerer hots da richtiga droffa. I hoff, von oim wird er au it glei bsoffa.“ Für Scholz hatten die Narren „fürs Häs a Bärle Schuh“ dabei.