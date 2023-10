Nachfrage nach Bauplätzen in Laupheim und Umgebung deutlich rückläufig

Nach dem Urteil zum Bauparagrafen 13b beschäftigen sich viele Kommunen damit, wie sie auch künftig ausreichend Baugebiete realisieren können. Die aktuellen Preissteigerungen im Bausektor und die enorm gestiegenen Kreditzinsen kommen ihnen in der ungewissen Situation ein Stück weit entgegen.

Eine Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bei der Stadt Laupheim und den umliegenden Kommunen hat ergeben: Der Andrang auf Bauplätze der vergangenen Jahre ist deutlich abgeebbt.

Schwendi: Vor allem genehmigte Bauvorhaben umgesetzt

„Der Run auf die Bauplätze hat spürbar nachgelassen“, teilt Schwendis Bürgermeister Wolfgang Späth auf die schriftliche Anfrage an die Kommunen mit. Hintergrund seien die gestiegenen Baupreise und Kreditzinsen. „Es wird zwar immer noch gebaut, wobei aber festzustellen ist, dass die Bauwilligen vorsichtiger sind“, erläutert Späth.

Bis 2022 sei die Nachfrage nach Bauplätzen sehr stark gewesen: „Die Nachfrage überstieg das Angebot an Bauplätzen um ein Vielfaches.“ Aktuell könne die Gemeinde die Interessenten bedienen und habe sogar noch Bauplätze zu vergeben. Derzeit würden vor allem bereits genehmigte Bauvorhaben umgesetzt. Bauplatzrückgaben würden in Schwendi aber noch keine verzeichnet.

Mietingen: Zwei Bauplätze gehen an Gemeinde zurück

„2023 haben wir bisher weniger Genehmigungen als sonst“, beobachtet Mietingens Bürgermeister Robert Hochdorfer. Mit der Umsetzung ihrer Bauvorhaben hielten sich aktuell viele Bauherren zurück.

Die Nachfrage sei deutlich gesunken und rangiere auf dem Niveau wie vor zehn Jahren. Auch damals verblieben in den Baugebieten der Gemeinde noch Restplätze zum Verkauf.

Derzeit gebe es zwei Wohnbaugebiete in Meitingen, in denen bereits Bauarbeiten laufen, aber noch Bauplätze zum Verkauf stehen. „Für die Zukunft ist die Lage noch unklar, wegen der bekannten rechtlichen Schwierigkeiten mit dem Baugesetzbuch“, betont Hochdorfer. Bisher seien in der Gemeinde zwei Bauplätze zurückgegeben beziehungsweise von der Gemeinde zurückgekauft worden.

Achstetten: Trotz Nachfragerückgang braucht es Baugebiete

„Der Zenit der eingereichten Baugesuche ist definitiv überschritten, gerade die aktuelle Lage am Kapitalmarkt sowie die gestiegenen Baukosten spielen hier ganz klar eine große Rolle“, führt Achstettens Bürgermeister Dominik Scholz aus. Aufgrund der erschwerten Situation, Eigentum zu erwerben, gehe er davon aus, dass auch die Anzahl der Mietwohnungen tendenziell sinken wird.

„Die Weiterentwicklung einer Gemeinde ist die originäre Aufgabe der kommunalen Verwaltung, daher werden wir auch weiter daran arbeiten, Baugebiete zu erschließen“, betont Scholz.

Für die Entwicklung maßgeblich sein werde aber, wie das Bewerbungsverfahren für das nächste Baugebiet ausfällt. „Anhand diesem wird man dann abschätzen müssen, ob sich ein Trend abzeichnet.“

Aktuell kommen laut Scholz dennoch regelmäßig Anfragen nach Bauland seitens der Bürgerschaft. „Beim letzten Vergabeverfahren von Bauplätzen konnten wir feststellen, dass Menschen sich länger Zeit lassen, um sich auf einen Bauplatz zu bewerben.“ Trotz der schwierigeren Gestaltung der Finanzierung sei die Nachfrage bislang dennoch größer gewesen als das Angebot. Der Bürgermeister geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird und es nur in Einzelfällen zu Rückgaben kommt.

Burgrieden: Nachfrage nach Baugebieten größer als Angebot

In Burgrieden gebe es noch wenige freie bereits erschlossene Plätze, teilt Burgriedens Bürgermeister Frank Högerle mit. Für diese laufe bereits das Bewerber- und Vergabeverfahren. „Wir gehen davon aus, dass diese dann im Lauf des aktuellen Jahres abverkauft sind“, so Högerle.

Zudem billigte der Gemeinderat in jüngster Sitzung (mehr dazu lesen Sie in der heutigen Ausgabe auf Seite 14) den Entwurf des Baugebiets Burgwiesen in Burgrieden, in dem bis zu 80 Gebäude unterschiedlicher Art entstehen könnten. „Wie viele Bauplätze in einem ersten Bauabschnitt erschlossen werden sollen, und wie schnell wir diese vermarkten, ist noch vom Gemeinderat zu entscheiden.“

Bei den letzten beiden Bauplatzvergaben in diesem Jahr und 2022 sei die Nachfrage deutlich größer als das Angebot gewesen. „Was wir feststellen, ist aber, dass von den Interessenten, wenn es an die konkrete Kaufentscheidung geht, ein größerer Anteil als früher sein Interesse zurückzieht“, betont Högerle. In der Gemeinde habe es im vergangenen Jahr drei Bauplatzrückgaben gegeben: „Das gab es zuvor nicht.“

Wain: Deutlich weniger Baugesuche als noch im Vorjahr

In Wain liegt die Nachfrage nach Bauland beinahe bei null. „Wir sind bestrebt, die wenigen Anfrage durch Innenentwicklungspotentiale decken zu können“, so Bürgermeister Stephan Mantz. Bauplätze seien bisher keine zurückgegeben worden.

In der Gemeinde wurden im noch laufenden Jahr 2023 deutlich weniger Baugesuche eingereicht als im Vorjahr. Waren es 2022 noch 20 Stück, ging diese Zahl auf 12 zurück. Dieser Wert bildet in einem Fünf-Jahres-Zeitraum den Tiefstand. „Die gesunkene Zahl an Baugenehmigungen zeigt, dass einige Bauherren derzeit abwarten und sowohl die Entwicklung bei den Baupreisen als auch das Zinsniveau beobachten“, erläutert Mantz.

Deutlich weniger Baugenehmigungen in der VVG Laupheim

Eine Statistik der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Laupheim, der die Große Kreisstadt und die Gemeinden Achstetten, Burgrieden und Mietingen angehören, spiegelt den Trend hin zu deutlich weniger Baugenehmigungen in der Region wider. Während die Zahl der Baugenehmigung bis 2022 kontinuierlich ansteig, ist die Zahl seither rückläufig (Vergleich, 2022: 281; 2023: 132, Stand Mitte Juli).

Derzeit laufen laut Nicole Hörmann von der städtischen Pressestelle in Laupheim noch drei Bebauungsplanverfahren, der Bebauungsplan „Baumäcker“ in Bihlafingen ist bereits rechtskräftig. Das Gebiet „Am Mäuerle“ befinde sich aktuell in der Aufsiedlung. Für das Gebiet „Grüner Weg ‐ Schalmenweg“ in Obersulmetingen sei die Erschließung abgeschlossen.

In der Wahrnehmung der Verwaltung würden deutlich weniger neue Anfragen nach Bauplätzen gestellt, erläutert Hörmann. Bisher gebe es aber keine Bauplatzrückgaben: „Aufgrund der Situation kaufen nur die Interessenten, die Vorhaben noch finanzieren können.“