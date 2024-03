Nach schwerer Verletzung beendete Partie wird für Laupheim gewertet

Das am vergangenen Samstag wegen einer schweren Verletzung vorzeitig abgepfiffene Spiel in der Fußball-Landesliga zwischen dem TSV Riedlingen und dem FV Olympia Laupheim wird mit 2:0 Toren und drei Punkten für die Olympia gewertet. TSV-Außenverteidiger Christian Münz hatte sich bei der Partie im Riedlinger Donaustadion bei einem Zusammenprall einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen (SZ berichtete).

Tatsachenentscheidung des Schiris

„Nach Prüfung aller Informationen und unter Berücksichtigung der besonderen Umstände (schwere Verletzung) wird kein Verfahren zum Spielausgang eröffnet“, teilte der Württembergische Fußball-Verband (WFV) am Freitag mit. Die reguläre Beendigung des Spiels nach 70 Minuten durch den Schiedsrichter sei als Tatsachenentscheidung zu werten.

Das vorzeitige Spielende hatten die beteiligten Vereine mit dem Schiedsrichter und dem Schiedsrichterbeobachter ausgehandelt, da beide Mannschaften nach der Münz-Verletzung nicht mehr weiterspielen wollten.

Stadtderby am Samstag

Für Olympia Laupheim steht am Samstag im Stadion an der Hasenstraße das Stadtderby gegen den SV Sulmetingen an (Anstoß: 15 Uhr). Der TSV Riedlingen gastiert beim FC Wangen (Samstag, 14 Uhr).