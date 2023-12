Nach elf Jahren Leerstand ist wieder Leben in die alte Kleemeisterei eingekehrt. Der FC Inter Laupheim hat seinen Trainingsbetrieb und seine Geschäftsstelle in die Kleemeisterei gelegt. Doch für den Verein gibt es noch einiges zu tun, um die Halle auf Vordermann zu bringen.

Seit 2012 steht die alte Kleemeisterei, eine ehemalige Tennishalle mit Gastronomie, leer. Dennoch sorgte das Gebäude in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen. So hatten 2022 Jugendliche in der leer stehenden Halle gewütet.

Das Ergebnis waren eingeschlagene Scheiben, Schmierereien sowie die Zerstörung des noch vorhandenen Inventars. Ein Schaden von mehreren 10.000 Euro, wie der Besitzer im Mai 2022 gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ erklärte.

Heizung ist das größte Problem

Nun ist seit diesem Jahr der FC Inter Laupheim in die Halle eingezogen und bietet dort sein Training an. Der Verein hat die Halle gemietet.„Der Vertrag läuft immer für ein Jahr und verlängert sich dann“, sagt Halit Balikavlayan, Vorsitzender des Vereins. Doch nach dem langen Leerstand gibt es einige Baustellen in der Halle.

„Das größte Problem ist aktuell, dass die Heizung nicht funktioniert“, sagt Balikavlayan. Durch den Leerstand müsse die komplette Heizung begutachtet und ausgetauscht werden. Auch die Anschlüsse müssten kontrolliert und abgenommen werden, sagt er.

Daher ist es aktuell kalt in der Halle. Besonders für die jüngeren Spieler sei allerdings eine funktionierende Heizung wichtig, betont er. „Unsere Jugendlichen packen sich dicker ein und bewegen sich mehr, aber bei den Kleinen im Training kommt es auch vor, dass sie mal stehen und etwas erklärt wird.“

Finanzierung mithilfe von Flohmarkt

Die Kosten für die Heizung schätzt er auf 30.000 bis 40.000 Euro. Um die Instandsetzung der Heizung zu finanzieren, veranstaltet der Verein jeden ersten Samstag im Monat einen Flohmarkt in der Halle.

„Bisher sind die Termine recht gut wahrgenommen worden“, sagt Halit Balikavlayans Frau Sonja, Jugendtrainerin des Vereins. Bis April plant der Verein die Flohmarkttermine. Danach wollen sie weitersehen. Seine Rücklagen hat der Verein durch die bisherigen Renovierungsarbeiten aufgebraucht.

„Es liegt noch viel Arbeit vor uns“ Halit Balikavlayan, Vorsitzender von Inter Laupheim

„Wir haben sehr viel in Eigenregie renoviert“, sagt der Vorsitzende. So hat der Verein den kompletten Gaststättenbereich in der Kleemeisterei aufgeräumt und umgebaut. Dort stehen nun Tische und Stühle. „Die haben wir von einer Büroauflösung bekommen“, erzählt Sonja Balikavlayan.

Fensterscheiben mussten ersetzt werden

Auch die Fensterscheiben, die die Gaststätte vom Spielfeld trennen, sind komplett erneuert worden. „Alle damals zerstörten Scheiben haben wir durch Sicherheitsglas ersetzt“, sagt Halit Balikavlayan. Drei Scheiben, die heil geblieben sind, haben sie mit einem Netz abgesichert.

Auch auf dem Feld der ehemaligen Tennishalle hat sich einiges getan: Die Leuchten wurden komplett ausgetauscht, zwei neue Fußballtore auf dem Feld aufgebaut. „Wir würden gerne noch den Boden austauschen, aber das ist ein Plan für die entfernte Zukunft“, sagt Halit Balikavlayan. Aktuell liegt in der Halle noch der blaue Tennisteppich.

Mit den weiteren Räumlichkeiten haben sie ebenfalls Großes vor. Im Keller soll statt der Kegelbahn ein Raum für Jugendliche entstehen. „Uns ist es wichtig, dass die Jugendlichen einen Ort bekommen, an dem sie sich treffen können. Den gibt es in Laupheim aktuell nicht“, so Sonja Balikavlayan.

Im ehemaligen Kegelkeller soll ein Raum für die Jugend entstehen. (Foto: Katharina Carle )

In dem Kellerraum wollen sie Tischkicker, Billardtische sowie Dartscheiben und Sofas aufstellen. Aktuell ist der Raum aber noch eine Abstellkammer, denn auch dort haben die Randalierer ihre Spuren hinterlassen. Von der ehemaligen Kegelbahn sind nur noch einzelne Bodenplatten zu erkennen, auch die Wandverkleidung ist herausgerissen worden.

„Es liegt noch viel Arbeit vor uns“, sagt Halit Balikavlayan. Das erste Ziel bleibt aber, die Heizung in Betrieb zu nehmen.

Der Flohmarkt des FC Inter Laupheim findet jeden ersten Samstag im Monat von 9 Uhr bis 16 Uhr in der alten Kleemeisterei statt. Eine Standanmeldung ist nicht erforderlich.