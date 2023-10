Mutmaßliche Kindesentführung in Laupheim: Polizei gibt Entwarnung

Ein Fall von versuchter Kindesentführung an einem Spielplatz im Bereich Kurt-Schuhmacher-Straße hat vergangene Woche in Laupheim für Aufsehen gesorgt. Nun steht fest, dass an der Sache nichts dran war. Das teilt ein Polizeisprecher auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Der vermeintliche Fall von versuchter Kindesentführung war vergangene Woche durch soziale Medien wie Whatsapp und Instagram gegeistert. Demnach soll ein unbekannter Mann versucht haben, am Abend des 22. Oktober ein sechs Jahre altes Kind von dem Spielplatz wegzutragen.

Der Verdacht hat sich nicht bestätigt. Ein Polizeisprecher

Dieses, so lautete die Geschichte, habe sich dann nach rund 100 Metern losreißen können und sei weggerannt. „Der Verdacht hat sich nicht bestätigt“, sagt der Polizeisprecher nun über den Vorfall.