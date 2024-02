Musikschule Gregorianum lädt in die Pianobar ein

Es ist wieder Pianobar-Time mit den „Young Cats“ an den schwarz-weißen Tasten. Am Donnerstag, 29. Februar, ab 19 Uhr präsentieren die Schülerinnen und Schüler der Jazz-Pop-Abteilung die Vielfalt des Steinway-Flügels der Schule in lockerer Atmosphäre bei ausgewählten Getränken.

Einen Tag vor Frühlingsanfang spielen die Nachwuchstalente der Jazzpianoklasse Joe Fessele mal feine, sphärische, mal jazzige, groovige Klänge, heißt es in der Ankündigung. Aber auch Klavierstücke aus Pop, Rock und Latin dürfen in einer richtigen Pianobar nicht fehlen. Dabei wird auch das Element der Improvisation, wie es im Jazzpiano üblich ist, nicht zu kurz kommen. Der Eintritt ist frei.