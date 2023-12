Musiker läuten die letzte Adventswoche ein

Mit festlicher Bläsermusik vom Feinsten haben die Ensembles des Musikvereins Stadtkapelle Laupheim am dritten Advent in der proppenvollen Marienkirche die letzte Adventswoche eingeläutet. Das darf ruhig wörtlich verstanden werden, war doch eines der ersten Stücke „Carol of the bells“, das „Weihnachtslied der Glocken“, dargeboten vom Flöten- und Percussionorchester Querschlag unter Leitung von Heike Braiger.

Röhrenglocken, Mallets, Schellen und was das Percussion-Arsenal noch so hergab, verbanden sich mit den Querflöten zu einer ungewöhnlichen Version des ukrainischen Volkslieds, untermalt vom rockigen Rhythmus des Schlagzeugs. Nach Querschlag erklang von der Empore aus „Baltazar - A King’s Journey“ von Anthony DiLorenzo in einer kleinen Blechbläserbesetzung. Die Komposition beschreibt mal majestätisch, mal archaisch oder tänzerisch die Reise von Baltazar, einem der drei Weisen aus dem Morgenland, zum Jesuskind. Zu voller Stärke formierte sich danach das Blasorchester im Chorraum. Mit der kurzen „Fanfare for Christmas“ rissen die Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Rustam Keil eine ganze Menge bekannter Weihnachtslieder an und verwoben sie zu einem Medley. Dasselbe geschah im Anschluss mit Melodien aus dem Ballett „Der Nussknacker“ von P. I. Tschaikowski, arrangiert von Yo Goto zur „Nutcracker Fantasy“. Ausgehend von der kecken Ouvertüre ging die Reise durch das Nussknacker-Universum vorbei am energetischen Trepak weiter zum Tanz der Zuckerfee, den die Mallets mit Naho Kobayashi am E-Piano als Harfen-Ersatz vortrefflich gestalteten.

Überhaupt hatten die Percussionisten ordentlich zu tun mit Soundeffekten wie Pistolen- und Peitschenknallen, Uhrenschlagen, und Rätschen. Zusammen mit den Holz- und Blechbläsern evozierten sie die unterschiedlichsten Stimmungen. Den „Blumenwalzer“ aus der Nussknacker-Suite übernahm dann das Holzbläser-Quartett um Rustam Keil am Fagott. Duftig-leicht musizierten die Vier dieses Stück, sanft dann den „Abendsegen“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck. Mit einer weiteren Fantasie, der „Christmas Fantasy“ beendete das Blasorchester das Programm. In der Komposition von Jan de Haan huschten Melodiefetzen verschiedenster Weihnachtslieder am Ohr vorbei und waren kaum zu fassen. „Hark the Herald Angels sing“ etwa wanderte durch die verschiedenen Register, „Es ist ein Ros entsprungen“ musizierten fein die Holzbläser, als klassischer Choral erklang Bachs Melodie zu „Ich steh an deiner Krippe hier“, bis die Fantasie schließlich in einem grandiosen Tutti endete. Mit dem traditionellerweise gemeinsam gesungenen „Süßer die Glocken nie klingen“ und dem Andachtsjodler endete das Konzert.