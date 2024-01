„Musikantenstimmtisch“ bei Veranstaltung der Kulturplattform

Die erste Openstage 2024 der Laupheimer Kulturplattform findet am 25. Januar in der Landschaftsgärtnerei von Peter Schick in Bronnen statt - mit Bewirtung und bei freiem Eintritt. Gestaltet wird der Abend vom „Laupheimer Musikantenstammtisch“. Vor einigen Jahren hatten Thomas Hermann und Bernd Karrer die Idee, in einem Wirtshaus gemeinsam zu musizieren. Sie fragten bei Frieder Klaiber, der damals in Schwendi das Gasthaus „Mühlenschenke“ betrieb, nach, was er davon halten würde. Er war begeistert. Zunächst trafen sich die Musikanten verschiedener Stilrichtungen einmal im Monat in der „Mühlenschenke“ in Schwendi. Die Stilrichtung der Musik wurde von den anwesenden Musikanten vorgegeben. Mal war es rockig, dann wieder eher mittelalterlich oder jazzig. Nach Schliessung des Schwendier Gasthauses zog auch der Musikantenstammtisch um. Im Laupheimer Gasthaus „Drei Mohren“, damals noch unter dem Wirt Morri Rieger, fanden die Musikanten ein neues Zuhause. Seither treffen sich immer am zweiten Freitag des Monats spielbegeisterte Musikanten und machen Musik. Dass seither der „Drei Mohren“ die fünfte Wirtin hat, hat dem Musikantenstammtisch nichts ausgemacht. Thomas Hermann hat in der Zwischenzeit verschiedene Lieder zusammengetragen und ein Liederheft herausgegeben.